Introdotta una tariffa per l’accesso ravvicinato alla Fontana di Trevi

Roma, lunedì, ha iniziato a far pagare ai turisti una tariffa di due euro per avvicinarsi all’area immediatamente circostante la Fontana di Trevi. Ciò consente ai visitatori di avere un accesso ravvicinato al bacino della Fontana di Trevi per scattare fotografie e di seguire la tradizione di lanciare monete nell’acqua. Il provvedimento mira a gestire l’affollamento in uno dei luoghi più visitati della città.

L’accesso è a pagamento in orari prestabiliti, dalle 11:30 alle 22:00 nei giorni feriali e dalle 9:00 alle 22:00 nei fine settimana. I biglietti possono essere acquistati sul sito (solo con carta) oppure online. L’ingresso alla piazza circostante rimane gratuito e i visitatori possono comunque attraversare l’area gratuitamente. Sono esenti dalla tariffa i residenti a Roma, le persone con disabilità, i bambini di età inferiore ai sei anni e le guide turistiche abilitate.

Le autorità cittadine si aspettano che il sistema genererà diversi milioni di euro di entrate aggiuntive. L’assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, ha affermato che l’iniziativa ha creato anche posti di lavoro, con 18 giovani assunti come steward per gestire l’accesso e assistere i visitatori.

5.000 visitatori pagati il ​​primo giorno

Roma ha detto che più di 5.000 persone hanno pagato la tassa lunedì, il primo giorno del sistema di ingresso. La coda si forma a lato della fontana, su via della Stamperia, e l’accesso del pubblico resta aperto per tutti nella parte alta della piazza antistante il monumento.

Per ora, le barriere delimitano i percorsi, ma saranno sostituite con “colonne in linea con l’estetica del sito”, secondo la città.

Onorato ha descritto il cambiamento come una risposta ai problemi di vecchia data legati al sovraffollamento del sito. Ha detto che fino a poco tempo fa l’esperienza di visitare la Fontana di Trevi era stata caotica a causa del volume di visitatori radunati attorno alla vasca. Il nuovo accordo, ha affermato, rappresenta un approccio più organizzato che bilancia l’accesso con la conservazione.