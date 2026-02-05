L’Antitrust multa eDreams per 9 milioni di euro per pratiche scorrette

L’Autorità Antitrust italiana ha multato di nove milioni di euro l’agenzia di viaggi online eDreams per aver messo in atto due pratiche commerciali sleali.

L’Autorità ha affermato che le pratiche implicavano “persuasione visiva ed emotiva nell’ambiente digitale” utilizzando tecniche manipolative note come modelli oscuri.

“L’Autorità ha riscontrato che, nell’offrire voli e alloggi attraverso il proprio sito web e la propria app, le società eDreams hanno utilizzato affermazioni fuorvianti e tecniche di indebita influenza, comprese strategie manipolative, per indurre i consumatori – a volte inconsapevolmente – ad abbonarsi al loro servizio Prime”, ha affermato.

Secondo l’autorità di vigilanza, eDreams ha fornito informazioni poco chiare e ambigue sull’abbonamento Prime per indirizzare gli utenti verso l’iscrizione.

“A tal fine, eDreams ha fornito informazioni ambigue sulle caratteristiche e i vantaggi dell’abbonamento Prime e ha fatto affidamento su tecniche di pressione temporale e scarsità artificiale per affrettare le decisioni di acquisto e indirizzare i consumatori verso l’abbonamento a Prime”, ha affermato l’Autorità.

Affermazioni fuorvianti relative agli sconti

L’indagine ha inoltre individuato affermazioni fuorvianti relative agli sconti offerti nell’ambito del programma di abbonamento.

“L’Autorità ha inoltre individuato affermazioni fuorvianti sugli sconti sugli abbonamenti e una mancanza di trasparenza riguardo all’esistenza di differenze di prezzo a seconda che gli utenti accedano al sito eDreams direttamente o tramite motori di metaricerca, nonché sullo stato del loro abbonamento Prime”, ha affermato.

L’autorità di vigilanza ha aggiunto che la libertà di scelta dei consumatori è ulteriormente compromessa dal modo in cui le opzioni di abbonamento vengono presentate online. “La libertà di scelta dei consumatori è stata ulteriormente compromessa dal fatto che eDreams ha preselezionato l’opzione di abbonamento più costosa, ovvero Prime Plus”, ha affermato l’Autorità.

Ha inoltre criticato la gestione delle offerte di prova gratuita, affermando che ad alcuni utenti sono stati addebitati costi nonostante non fossero idonei. “Inoltre, gli utenti che non avevano diritto alla prova gratuita venivano comunque indirizzati verso di essa e poi addebitati immediatamente il canone annuale di abbonamento, senza adeguato preavviso”, precisa l’Autorità.

L’Autorità ha affermato che le pratiche combinate hanno distorto il processo decisionale dei consumatori e violato le norme progettate per proteggere gli utenti nei mercati digitali.