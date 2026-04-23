L’Antitrust apre un’indagine su Booking.com

L’Autorità garante della concorrenza italiana ha avviato un’indagine formale su Booking.com. Si sostiene che i programmi di classificazione dei partner della piattaforma potrebbero fuorviare i consumatori e spingerli verso alloggi più costosi a loro insaputa.

L’Autorità Antitrust italiana (AGCM) ha annunciato mercoledì di aver aperto un’indagine contro il colosso dei viaggi per presunte pratiche commerciali scorrette legate ai suoi programmi “Preferred Partner” e “Preferred Plus”.

Cos’è il programma Partner Preferiti?

Secondo l’Autorità, Booking.com utilizza lo schema Preferred Partner per garantire ad alcuni fornitori di alloggi una maggiore visibilità nei risultati di ricerca. Forniscono inoltre una maggiore risalto grafico sulla piattaforma ed etichette di qualità e rapporto qualità-prezzo che suggeriscono offerte superiori.

Il problema, sostiene il regolatore, è che i criteri per l’inclusione in questi programmi hanno poco a che fare con la qualità effettiva. L’AGCM sostiene invece che la selezione sembra essere guidata principalmente dal livello di commissione che un fornitore di alloggi paga a Booking.com. Non rientra nello standard delle camere, del servizio o dell’esperienza degli ospiti.

“Il modo in cui questi fornitori vengono presentati, insieme alle affermazioni di Booking.com che ne evidenziano la qualità, possono indurre i consumatori a credere che, a parità di condizioni, offrano un miglior rapporto qualità-prezzo complessivo rispetto ai fornitori non inclusi nel programma”, ha affermato l’Autorità. Ha aggiunto che questa dinamica potrebbe portare gli utenti a prenotare alloggi che sono, in media, più costosi.

Martedì funzionari dell’AGCM e agenti della Guardia di Finanza hanno effettuato accertamenti presso gli uffici di Booking.com (Italia) Srl

I gruppi di consumatori accolgono con favore le indagini

L’associazione dei consumatori Codacons ha accolto con favore l’indagine. Affermano che le presunte pratiche sono una forma di inganno attivo con conseguenze finanziarie reali per i viaggiatori italiani.

«Chi utilizza piattaforme di prenotazione alberghiera come Booking.com ha diritto alla massima trasparenza – spiega il Codacons – perché i risultati e le informazioni offerte da questi siti possono influenzare le decisioni finanziarie dei consumatori».

L’associazione ha sostenuto che presentare l’alloggio come superiore sulla base del pagamento delle commissioni equivaleva a indurre gli utenti a spendere più denaro del necessario. Gli utenti agiscono credendo erroneamente di assicurarsi l’offerta migliore.

Anche il Codacons ha sottolineato la portata del problema. Secondo il gruppo, ormai il 70% delle prenotazioni alberghiere in Italia avviene tramite siti specializzati. Booking.com da solo rappresenta il 42% di tutte le prenotazioni alberghiere digitali nel Paese.

Booking.com risponde

La società ha confermato che sta collaborando all’inchiesta. Tuttavia ha difeso i programmi dei suoi partner, descrivendoli come facoltativi per i fornitori di alloggi. La società ha affermato di ritenere che i programmi siano conformi alla legislazione sulla protezione dei consumatori e raggiungano un adeguato equilibrio tra gli interessi dei suoi partner ricettivi e la capacità degli utenti di beneficiare di un’ampia gamma di scelte.

L’indagine è l’ultimo segnale della crescente pressione normativa sulle principali piattaforme digitali che operano in Italia e in tutta l’UE. Le autorità stanno esaminando se i sistemi di classificazione algoritmica danno priorità alle relazioni commerciali rispetto ai reali vantaggi per gli utenti.

Nel 2023, la piattaforma ha pagato all’Italia 94 milioni di euro di tasse non pagate.