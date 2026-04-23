Turista denunciato dopo aver scalato la fontana del Nettuno a Firenze

Un turista è stato accusato di deturpazione di un monumento storico dopo essersi arrampicato sull’iconica Fontana del Nettuno in Piazza della Signoria a Firenze per toccare i genitali della statua. Era, ha detto, uno scherzo pre-matrimonio osato dagli amici.

La donna di 28 anni, la cui nazionalità non è stata resa nota, è stata individuata dalla polizia e allontanata dal monumento. Ha detto agli agenti che i suoi amici l’avevano sfidata a toccare i genitali di Nettuno come parte di una sfida pre-matrimonio, secondo una dichiarazione del consiglio comunale di Firenze. Ora dovrà rispondere dell’accusa di deturpazione di un bene artistico e architettonico.

Gli esperti del consiglio comunale che hanno successivamente ispezionato la fontana hanno scoperto che aveva causato “danni lievi ma significativi sia alle gambe dei cavalli su cui aveva camminato sia al fregio a cui si teneva per evitare di scivolare”. Le autorità stimano il costo del danno a 5.000 euro.

Un capolavoro rinascimentale, non una struttura per arrampicarsi

La Fontana del Nettuno non è una normale scultura stradale. Realizzata da Bartolomeo Ammannati e commissionata da Cosimo I de’ Medici nel 1559 per celebrare il matrimonio del figlio Francesco I con la granduchessa Giovanna d’Austria, è una delle opere simbolo del Manierismo fiorentino. La composizione monumentale presenta Nettuno che sovrasta una vasca piena di cavalli che trainano un carro a forma di conchiglia.

Si trova nel cuore di Piazza della Signoria da quasi cinque secoli.

Non la prima volta

Sorprendentemente, questo non è un incidente isolato. Le autorità hanno installato telecamere a circuito chiuso intorno alla fontana nel 2005, dopo che un visitatore si è arrampicato sulla statua e le ha rotto una mano danneggiando anche il carro. Nel 2023, un turista tedesco causò danni ingenti mentre tentava di scalare il monumento per farsi un selfie. Quella stessa estate, una giovane coppia tentò di scalare una copia del David di Michelangelo al Piazzale Michelangelo.

Il problema si estende oltre Nettuno. Nel 2024, un adolescente riuscì a nascondersi durante la notte all’interno della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, prima di salire sulla cupola del patrimonio mondiale dell’UNESCO, filmandosi durante la salita e postando un selfie su Instagram.

Una cultura “sfida” che minaccia il patrimonio fiorentino

Giorgio Caselli, che dirige l’ufficio belle arti del consiglio comunale, afferma che la tendenza è in crescita. È diventato sempre più di moda, avverte, per i turisti trattare i monumenti di Firenze come oggetti di scena per le “sfide” dei social media.

“Il contatto fisico che si ricerca con il monumento è lontano dalla consapevolezza oggettiva, emotiva e intellettuale che ci aspettiamo e favoriamo nei confronti del nostro patrimonio monumentale”, ha affermato Caselli. “Non dobbiamo permetterci alcuna concessione di coscienza all’ignoranza e alla superficialità che caratterizzano tali azioni”.

Altrettanto diretto è stato riguardo al divario culturale più ampio tra i visitatori e la città che attraversano: “Il nostro obiettivo deve essere quello di risvegliare e curare il senso civico di chi frequenta la città, che non è solo rispetto verso gli altri, ma anche verso i monumenti. I fiorentini sono protettivi verso il loro patrimonio e guardano i visitatori con sospetto. Forse perché non vivono in città, lo considerano più un gioco”.

Firenze riceve circa 16 milioni di turisti all’anno, rendendola una delle città più visitate d’Europa. Nonostante i controlli più severi sui suoi punti di riferimento negli ultimi anni, secondo Caselli non passa estate senza che si verifichi un altro incidente di questo tipo.

La Fontana del Nettuno è sopravvissuta a guerre, inondazioni e secoli di politica fiorentina. Se riuscirà a sopravvivere alla sfida e all’era dei selfie rimane, a quanto pare, una questione aperta.