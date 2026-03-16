L’Italia raggiunge i quarti di finale WBC dopo la vittoria dominante sul Messico

L’Italia ha mantenuto il suo record perfetto al World Baseball Classic (WBC) con un’imponente vittoria per 9-1 sul Messico a Houston mercoledì, assicurandosi il primo posto nel girone B e un posto nei quarti di finale.

La vittoria degli Azzurri è arrivata appena un giorno dopo aver registrato uno storico 8–6 contro gli Stati Uniti, uno dei favoriti del torneo, nello stesso girone. Le vittorie consecutive hanno confermato l’Italia campione del girone B con un perfetto record di 4-0.

Sabato l’Italia affronterà nei quarti di finale il Porto Rico, che si è classificata seconda nel Girone A.

Prima partita da tre homer nella storia dei tornei WBC

Il capitano della squadra Vinnie Pasquantino ha offerto una delle prestazioni più straordinarie nella storia del torneo, segnando tre fuoricampo contro il Messico. Quella è stata la prima partita da tre homer nei 20 anni di storia del World Baseball Classic.

I fuoricampo di Pasquantino sono arrivati ​​nel secondo, sesto e ottavo inning, aiutando l’Italia a costruire un vantaggio iniziale e a mantenere il controllo della partita per tutta la partita. L’Italia ha chiuso con 10 valide, mentre il Messico ha ottenuto solo un punto e cinque valide.

“Siamo i campioni della Girone B”, ha detto Pasquantino dopo la partita. “E questo è davvero speciale.”

Un altro momento chiave è arrivato nel quarto inning, quando Jon Berti ha aggiunto un fuoricampo per estendere il vantaggio dell’Italia mentre gli Azzurri si allontanavano gradualmente dagli avversari.

La vittoria ha avuto anche conseguenze più ampie per il torneo. La sconfitta dell’Italia contro il Messico ha permesso agli Stati Uniti di avanzare ai quarti di finale come seconda classificata nel girone B nonostante la sconfitta contro gli Azzurri il giorno precedente.

L’Italia, allenata dall’ex ricevitore della Major League Francisco Cervelli, è emersa come una delle squadre sorpresa della competizione. La rosa comprende diversi giocatori nati negli Stati Uniti che possono rappresentare l’Italia per patrimonio familiare, caratteristica comune nel roster della Nazionale.

L’imbattibilità segna una delle migliori prestazioni dell’Italia al World Baseball Classic e la sua terza apparizione ai quarti di finale, dopo le precedenti nel 2013 e nel 2023. Lo scontro dei quarti di finale con Porto Rico si svolgerà nuovamente a Houston, dove l’Italia tenterà di prolungare la sua inaspettata serie nel torneo.