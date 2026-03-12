L’UE mette in guardia la Biennale di Venezia sulla partecipazione della Russia

La Commissione Europea ha condannato la decisione di consentire alla Russia di partecipare all’edizione 2026 della Biennale di Venezia. Ha inoltre avvertito che il finanziamento dell’UE per l’evento potrebbe essere ritirato se l’iniziativa dovesse andare avanti.

Martedì, in una dichiarazione congiunta, Henna Virkkunen e Glenn Micallef hanno affermato che la decisione della Fondazione Biennale di riaprire il padiglione nazionale russo alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte è incompatibile con la posizione dell’Unione Europea sulla guerra della Russia contro l’Ucraina.

“Condanniamo fermamente la decisione della Fondazione Biennale di consentire alla Russia di riaprire il suo padiglione nazionale alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia nel 2026”, si legge nella nota.

I commissari hanno anche affermato che la mossa “non è compatibile con la risposta collettiva dell’UE alla brutale aggressione della Russia”.

Hanno aggiunto che se gli organizzatori procederanno con la partecipazione della Russia, la Commissione europea prenderà in considerazione l’adozione di ulteriori misure. Ciò potrebbe includere la sospensione o la cessazione di una sovvenzione UE esistente alla Fondazione Biennale.

“La Commissione europea è stata chiara nella sua posizione riguardo alla guerra illegale di aggressione della Russia contro l’Ucraina”, si legge nella nota.

Le istituzioni culturali dovrebbero sostenere i valori democratici

Ha aggiunto che le istituzioni culturali dovrebbero sostenere i valori democratici e non dovrebbero essere utilizzate come veicoli di messaggi politici.

“La cultura promuove e salvaguarda i valori democratici, favorisce il dialogo aperto, la diversità e la libertà di espressione e non dovrebbe mai essere utilizzata come piattaforma per la propaganda”, hanno affermato i commissari.

Hanno inoltre esortato gli Stati membri e le organizzazioni culturali ad agire in linea con le sanzioni dell’UE imposte dopo che la Russia ha lanciato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel 2022.

“Gli stati membri, le istituzioni e le organizzazioni devono agire in linea con le sanzioni dell’UE ed evitare di fornire una piattaforma a individui che hanno attivamente sostenuto o giustificato l’aggressione del Cremlino contro l’Ucraina”, si legge nella dichiarazione.

La Commissione Europea non ha specificato l’entità del finanziamento potenzialmente a rischio ma ha indicato che il sostegno finanziario alla Biennale potrebbe essere riconsiderato se gli organizzatori non revocano la loro decisione.