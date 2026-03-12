Le autorità italiane sequestrano vino falsamente etichettato

Le autorità italiane hanno sequestrato circa 2,5 milioni di litri di vino falsamente etichettati in un’operazione nazionale volta a combattere le frodi nell’industria vinicola del Paese.

L’indagine, nota come “Vinum Mentitum”, dal latino “vino della menzogna”, è stata condotta congiuntamente dall’Autorità di vigilanza sulla qualità alimentare italiana e dalla Guardia di finanza. L’operazione ha coinvolto l’Ispettorato Centrale per la Tutela della Qualità e la Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF) e la Guardia di Finanza.

Le autorità hanno affermato che l’indagine è iniziata nel 2024 e si è concentrata principalmente sui vini che erano stati falsamente etichettati con denominazioni di qualità come Denominazione di Origine Controllata (DOC) e Indicazione Geografica Tipica (IGT).

Il vino sequestrato vale oltre 4 milioni di euro.

Tutelare la reputazione del vino italiano

L’Italia è il più grande produttore di vino al mondo e l’autenticità delle sue denominazioni è considerata vitale per tutelare sia i consumatori che i produttori.

Le etichette DOC e IGT certificano che il vino proviene da specifiche aree geografiche e soddisfa rigorosi standard di produzione. L’uso fraudolento di queste etichette può minare la fiducia dei consumatori e danneggiare la reputazione dei produttori legittimi.

I funzionari hanno affermato che l’operazione mirava a casi sospetti in cui il vino comune era stato falsamente commercializzato come prodotto di qualità superiore.

Scoperte ulteriori irregolarità

Oltre al vino falsamente etichettato, durante i controlli gli investigatori hanno scoperto una serie di altre irregolarità.

Secondo quanto riportato dal quotidiano finanziario italiano Il Sole 24 Ore, le autorità hanno riscontrato 59 casi in cui le scorte fisiche di vino detenute dai produttori non corrispondevano ai dati ufficiali. Queste discrepanze valevano circa 410.000 euro.

L’indagine ha portato anche a diverse verifiche fiscali, che hanno scoperto ulteriori violazioni.

Le autorità hanno affermato che questi includevano:

Più di 280.000 euro di transazioni imponibili non documentate

Circa 800.000 euro di imposta sul valore aggiunto (IVA) non pagata

Irregolarità legate al lavoro sommerso

Problematiche legate alle accise sul vino

Pochi dettagli rilasciati

Nonostante l’entità dei sequestri, i funzionari hanno rilasciato dettagli limitati sulle aziende vinicole o sulle regioni coinvolte.

Le autorità non hanno identificato pubblicamente i produttori sotto inchiesta né specificato quali denominazioni DOC o IGT fossero interessate. Tuttavia, i media locali italiani hanno suggerito che alcuni dei casi potrebbero riguardare vini prodotti nella regione Emilia-Romagna, anche se gli investigatori non hanno confermato questa informazione.