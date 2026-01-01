Lupo si aggira sulle colline bolognesi, il Comune emana un’ordinanza sulla sicurezza

BOLOGNA — È stato avvistato un lupo che vagava per il Bologna colline intorno Villa Ghigi parco, spingendo il Consiglio comunale a emettere un’ordinanza di pubblica sicurezza, hanno annunciato mercoledì i funzionari.

Negli ultimi giorni sono numerose le segnalazioni e gli avvistamenti di lupo nella zona collinare e boschiva di Bologna, alla periferia della città. Gli avvistamenti includono video e account condivisi dai residenti nelle chat locali e sui social media.

Per far fronte alla situazione, il sindaco Matteo Lepore ha firmato un’ordinanza volta a prevenire incontri indesiderati tra persone, animali domestici e animali selvatici.

L’ordinanza precisa che le persone che frequentano le zone collinari sono:

“è vietato… depositare rifiuti e alimenti che possano attirare i lupi, al di fuori degli appositi contenitori”.

Obbligo di tenere i cani al guinzaglio nelle aree aperte.

Divieto di dare da mangiare agli animali domestici negli spazi esterni non protetti o all’esterno delle abitazioni.

Le autorità locali hanno sottolineato che le misure intendono sia proteggere i residenti e i loro animali, sia salvaguardare il lupo scoraggiandolo dall’associare le persone a fonti di cibo.

Qualora i residenti avvistassero il lupo, l’ordinanza intima di rivolgersi ai Carabinieri Forestali o alla Polizia locale della Città Metropolitana di Bologna.

IL Parco di Villa Ghigi La zona, nota per il suo paesaggio naturale e i sentieri pedonali sui primi pendii collinari a sud della città, è diventata un centro per gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta. Il parco si estende per circa 28 ettari ed è uno spazio verde familiare per i bolognesi che camminano, vanno in bicicletta ed esplorano i suoi sentieri.