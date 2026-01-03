Una breve guida alla Sardegna (2026)

Quick guide to Sardinia. Image shows building built into cliff face at Porto Flavia, Sardinia. Image credit: https://www.goodfon.com/landscapes/wallpaper-cliff-building-porto-flavia-sardinia-italy-biriuzovoe-more-s.html https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

La Sardegna è una delle destinazioni di viaggio più avvincenti d’Italia, apprezzata per la sua costa spettacolare, le acque limpide, i paesaggi interni spettacolari e il patrimonio culturale unico. La nostra breve guida alla Sardegna mette in evidenza alcune delle cose migliori che l’isola ha da offrire.

Dalle spiagge di livello mondiale ai siti dell’età del bronzo e alle vivaci tradizioni alimentari locali, l’isola attrae sia gli amanti della natura che i cercatori di cultura. La Sardegna è stata nominata una delle I migliori viaggi della Lonely Planet nel 2026 destinazioni globali, riconosciute per il suo carattere autentico e il suo fascino tutto l’anno.

I posti migliori da vedere

Costa Smeralda – Conosciuto per le sue spiagge da cartolina e i resort di lusso, questo tratto di costa settentrionale è l’ideale per chi visita per la prima volta.

Cala Goloritzé e Cala Luna – Sulla sponda orientale, queste splendide insenature premiano i visitatori con spettacolari formazioni rocciose e mari di un blu intenso.

Parco Nazionale dell’Asinara – Un’isola protetta nel nord-ovest, sede di paesaggi selvaggi, sentieri escursionistici e fauna selvatica rara.

Monti del Gennargentu – Le vette e le foreste dell’entroterra offrono escursioni a piedi, in bicicletta e strade panoramiche con viste panoramiche.

Nuraghe Su Nuraxi (Barumini) – Un sito dell’età del bronzo, patrimonio mondiale dell’UNESCO, che offre uno spaccato dell’antica civiltà sarda.

Cagliari – La capitale della Sardegna, che unisce storia e stile di vita balneare con il castello medievale, le rovine romane e i vivaci mercati.

Spiagge e attrazioni naturali

  • Spiaggia di Porto Giunco (Villasimius): sabbia soffice con vista su laghetti di sale rosa.
  • Dune di Piscinas (Costa Verde): selvaggia, ventosa e ideale per passeggiate al tramonto.
  • Arcipelago della Maddalena: un gruppo di isole con acque cristalline perfette per gite in barca e nuoto.
  • Gola di Gorropu: uno dei canyon più profondi d’Europa, ottimo per escursionisti esperti.

Cibo e bevande

Seadas - Romainbehar, CC0, tramite Wikimedia Commons

La cucina sarda rispecchia sia il mare che la terra. Gli articoli da provare includono:

  • Bottarga – uova di pesce stagionate, soprattutto di Cabras.
  • Porceddu – maialino da latte a cottura lenta al rosmarino.
  • Pecorino Sardo – formaggio di pecora piccante.
  • Seadas – pasticcini da dessert ricoperti di miele.

Il pesce è un alimento base lungo le coste, con il pescato fresco servito nelle trattorie e nei ristoranti sul mare.

Guida alla Sardegna – Itinerari consigliati

Quartiere Castello di Cagliari Comune di Cagliari, CC BY-SA 3.0 IT <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/deed.en>, via Wikimedia Commons” class=”wp-image-14719″ /></figure> <h3 class=Itinerario di 3–4 giorni

Giorno 1: Esplora il centro storico di Cagliari e la spiaggia del Poetto.
Giorno 2: Viaggio in Costa Smeralda; rilassatevi sulle sue famose spiagge.
Giorno 3: Tour in barca dell’Arcipelago di La Maddalena.
Giorno 4: Escursione nel Gennargentu o visita ai nuraghi di Barumini.

Itinerario di 7 giorni

Aggiungi: le spiagge di Villasimius, il Parco Nazionale dell’Asinara e i borghi dell’entroterra come Orgosolo con i tradizionali murales.

Dove alloggiare

La Sardegna offre alloggi adatti a tutte le tasche, con i ricchi che si dirigono verso le località di lusso della Costa Smeralda. Ma per coloro che viaggiano con pochi soldi, ci sono pensioni e B&B sparsi in tutta l’isola.

  • Lusso: Porto Cervo e Porto Rotondo (Costa Smeralda) per i resort di lusso.
  • Di fascia media: Villasimius o Alghero per comfort e accessibilità equilibrati.
  • Bilancio: Affittacamere e B&B vicino Cagliari o Olbia.

Muoversi

Si consiglia vivamente di avere un’auto per esplorare a fondo le spiagge remote dell’isola e le zone interne. Principali aeroporti di Cagliari Elmas (sud), Olbia Costa Smeralda (nord) E Alghero (ovest) collegano la Sardegna con voli nazionali ed internazionali.

Quando visitare

La tarda primavera (maggio-giugno) e settembre offrono clima caldo, meno folla e condizioni eccellenti per escursioni e spiagge. L’alta estate (luglio-agosto) porta il picco del turismo ma temperature del mare ideali.

Consigli pratici

  • Prenota in anticipo traghetti e alloggi per i viaggi estivi.
  • Molte spiagge sono libere; alcuni hanno servizi a pagamento (ombrelloni, lettini).
  • Rispettare le aree naturali protette; molti sentieri richiedono calzature robuste.

Per maggiori informazioni visitate il sito del Turismo della Sardegna

Sono una giornalista italiana appassionata di narrazione e di cultura locale. Nata e cresciuta nel cuore della Valle d'Aosta, scrivo per dare voce alle persone, ai luoghi e alle storie che danno forma alla nostra regione. Su 12vda | news dalla Valle d'Aosta, mi occupo di tutto: dalle notizie di comunità alle tematiche ambientali, con curiosità e attenzione.