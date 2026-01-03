Una breve guida alla Sardegna (2026)

La Sardegna è una delle destinazioni di viaggio più avvincenti d’Italia, apprezzata per la sua costa spettacolare, le acque limpide, i paesaggi interni spettacolari e il patrimonio culturale unico. La nostra breve guida alla Sardegna mette in evidenza alcune delle cose migliori che l’isola ha da offrire.

Dalle spiagge di livello mondiale ai siti dell’età del bronzo e alle vivaci tradizioni alimentari locali, l’isola attrae sia gli amanti della natura che i cercatori di cultura. La Sardegna è stata nominata una delle I migliori viaggi della Lonely Planet nel 2026 destinazioni globali, riconosciute per il suo carattere autentico e il suo fascino tutto l’anno.

I posti migliori da vedere

Costa Smeralda – Conosciuto per le sue spiagge da cartolina e i resort di lusso, questo tratto di costa settentrionale è l’ideale per chi visita per la prima volta.

Cala Goloritzé e Cala Luna – Sulla sponda orientale, queste splendide insenature premiano i visitatori con spettacolari formazioni rocciose e mari di un blu intenso.

Parco Nazionale dell’Asinara – Un’isola protetta nel nord-ovest, sede di paesaggi selvaggi, sentieri escursionistici e fauna selvatica rara.

Monti del Gennargentu – Le vette e le foreste dell’entroterra offrono escursioni a piedi, in bicicletta e strade panoramiche con viste panoramiche.

Nuraghe Su Nuraxi (Barumini) – Un sito dell’età del bronzo, patrimonio mondiale dell’UNESCO, che offre uno spaccato dell’antica civiltà sarda.

Cagliari – La capitale della Sardegna, che unisce storia e stile di vita balneare con il castello medievale, le rovine romane e i vivaci mercati.

Spiagge e attrazioni naturali

Spiaggia di Porto Giunco (Villasimius): sabbia soffice con vista su laghetti di sale rosa.

(Villasimius): sabbia soffice con vista su laghetti di sale rosa. Dune di Piscinas (Costa Verde): selvaggia, ventosa e ideale per passeggiate al tramonto.

(Costa Verde): selvaggia, ventosa e ideale per passeggiate al tramonto. Arcipelago della Maddalena : un gruppo di isole con acque cristalline perfette per gite in barca e nuoto.

: un gruppo di isole con acque cristalline perfette per gite in barca e nuoto. Gola di Gorropu: uno dei canyon più profondi d’Europa, ottimo per escursionisti esperti.

Cibo e bevande

La cucina sarda rispecchia sia il mare che la terra. Gli articoli da provare includono:

Bottarga – uova di pesce stagionate, soprattutto di Cabras.

– uova di pesce stagionate, soprattutto di Cabras. Porceddu – maialino da latte a cottura lenta al rosmarino.

– maialino da latte a cottura lenta al rosmarino. Pecorino Sardo – formaggio di pecora piccante.

– formaggio di pecora piccante. Seadas – pasticcini da dessert ricoperti di miele.

Il pesce è un alimento base lungo le coste, con il pescato fresco servito nelle trattorie e nei ristoranti sul mare.

Guida alla Sardegna – Itinerari consigliati