La Sardegna è stata incoronata tra le migliori destinazioni globali per il 2026 dalla Lonely Planet

La Lonely Planet e gli editori di viaggi affermano che il mix di coste incontaminate, ricca storia e interni selvaggi dell’isola la distingue nel Mediterraneo. E’ stata inclusa la Sardegna I migliori viaggi della Lonely Planet nel 2026 elenco delle 25 destinazioni imperdibili del mondo, riconoscendone l’attrattiva per un’ampia gamma di viaggiatori.

Il riconoscimento mette in risalto la Sardegna non solo per il sole, il mare e la sabbia, ma anche per la profondità culturale e la diversità naturale. Le sue spiagge, dalle calette frequentate dalle celebrità della Costa Smeralda alle baie nascoste come Cala Goloritzé, sono tra le più celebrate d’Europa. Nell’entroterra, sentieri accidentati, antiche rovine e villaggi tradizionali offrono un’esperienza più discreta e dal ritmo più lento per i viaggiatori che guardano oltre la costa.

Gli scrittori di viaggio sottolineano l’identità distintiva della Sardegna. Il patrimonio linguistico e culturale dell’isola, compresa la lingua sarda e i siti archeologici nuragici, rivela strati di storia più antichi di Roma e radicati nella civiltà dell’età del bronzo. I suoi paesaggi variegati, dalle scogliere costiere alle pinete, invitano all’esplorazione all’aria aperta durante tutto l’anno.

Per il 2026, gli esperti di turismo affermano che la miscela della Sardegna tra il classico fascino mediterraneo e le gemme dell’entroterra meno conosciute la rende una scelta eccezionale. Che si tratti di una rilassante vacanza al mare, di una pausa attiva nella natura o di un viaggio culturale nel passato dell’Italia, l’isola offre qualcosa per ogni tipo di viaggiatore.

