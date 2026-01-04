Brugnaro: dare una chance a Beatrice Venezi

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha esortato i musicisti della Fenice a dare una possibilità alla nuova direttrice musicale Beatrice Venezi, tra le proteste in corso. Parlando in vista del concerto di Capodanno nello storico teatro dell’opera. Brugnaro ha invitato al dialogo tra Venezi e l’orchestra.

“Penso che sarebbe opportuno darle una possibilità”, ha detto.

Venezi, 35 anni, è stato nominato direttore musicale per un mandato di quattro anni. La decisione è stata contestata dai membri dell’orchestra, che mettono in dubbio la sua esperienza. Non ha mai diretto un’orchestra importante del teatro d’opera. I critici sostengono che il suo curriculum come direttore d’orchestra sia troppo limitato per un ruolo come quello della Fenice.

Il primo ministro Giorgia Meloni si è insediato poco dopo e ha nominato Beatrice Venezi consigliere musicale del governo. La Meloni l’ha elogiata pubblicamente in più occasioni. Ha anche ricevuto un premio dal partito di destra Fratelli d’Italia della Meloni.

I sostenitori vedono la sua nomina come parte dello sforzo del governo di sfidare quello che descrive come dominio culturale di sinistra. Venezi, lucchese, è figlia di un militante di estrema destra. È anche una figura pubblica familiare attraverso la pubblicità televisiva.

Venezi ha molti sostenitori

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha difeso la nomina. Ha detto che ai veneziani non mancheranno i precedenti direttori musicali.

I suoi ammiratori dicono che ha costruito un curriculum vitae forte per la sua età. Alcuni media internazionali hanno suggerito che le critiche riflettono l’età o il sessismo.

Brugnaro, che è anche a capo della fondazione che gestisce la Fenice, ha detto che sta lavorando per organizzare un incontro neutrale tra Venezi e l’orchestra. “Voglio chiedere la pace, raggiungere accordi”, ha detto. “Tutti devono essere coinvolti”.

I commenti sono arrivati ​​prima del 23esimo concerto di Capodanno della Fenice, diretto quest’anno da Michele Mariotti. L’orchestra e il coro non hanno boicottato l’evento. Tuttavia, segnalavano il dissenso indossando spille d’oro a forma di chiave di violino.

Anche Mariotti ha indossato la spilla in segno di solidarietà nei confronti dei musicisti. Venezi non ha commentato pubblicamente la lite.