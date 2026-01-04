European Sleeper lancia il treno notturno per Milano

European Sleeper amplierà la propria rete di treni notturni con un nuovo servizio per Milano. Il lancio della rotta è previsto per giugno 2026.

L’operatore belga-olandese gestirà tre treni notturni settimanali con servizi in partenza da Bruxelles e Amsterdam. La nuova tratta segue il lancio del treno notturno Parigi-Berlino. L’avvio del servizio è previsto per il 26 marzo 2026.

Itinerario e fermate

Il servizio per Milano includerà trasporti diretti sia da Bruxelles che da Amsterdam, che si uniranno nella Germania occidentale prima di proseguire verso sud.

Le fermate intermedie previste includono Colonia, Berna, Briga e Stresa. Il treno arriverà a Milano la mattina seguente.

In Svizzera il percorso segue la storica linea del Sempione, passando per Berna, Briga e Domodossola prima di entrare in Italia.

European Sleeper afferma che il percorso rafforza i collegamenti ferroviari nord-sud, collegando i principali centri economici e culturali. L’anno scorso, la compagnia ha lanciato un treno stagionale che collega Bruxelles a Venezia.

Collegamenti in tutta Europa

Il nuovo servizio crea ulteriori collegamenti in tutto il continente, rendendo il viaggio in treno un’opzione praticabile sia per gli uomini d’affari che per i viaggiatori.

Bruxelles offre collegamenti con Londra. Colonia si collega con Amburgo e Berlino. Berna offre il proseguimento del viaggio verso Zurigo e Ginevra. A Milano i passeggeri possono proseguire per Venezia, Firenze e Roma.

European Sleeper attualmente collega Bruxelles, Amsterdam, Berlino, Dresda e Praga. Gestisce tre treni notturni a settimana su quella rete.

Le partenze da Amsterdam e Bruxelles sono previste il lunedì, giovedì e sabato sera.

L’arrivo in Svizzera ea Milano sarà previsto la mattina successiva. I servizi di ritorno da Milano saranno attivi nelle notti di mercoledì, venerdì e domenica.

La compagnia ha già trasportato quasi 240.000 passeggeri e ha effettuato più di 750 servizi ferroviari notturni.

Vendita biglietti

European Sleeper sta finalizzando l’orario con gli operatori ferroviari nazionali. L’apertura delle vendite è prevista tra gennaio e febbraio 2026.

Il treno offrirà sistemazioni standard sui treni notturni con prezzi conformi alla struttura tariffaria esistente di European Sleeper.