Firenze alza da febbraio il prezzo dei biglietti per i musei civici

Florence increase entrance prices to civic museums from February 2026. Palazzo Vecchio - one of the monuments which switched off their lights in protest over energy bills

Dal 1° febbraio 2026 i visitatori di Firenze pagheranno tariffe più elevate per l’ingresso ai musei civici della città.
L’amministrazione comunale ha approvato un aumento generale dei prezzi intorno al 30%.

La decisione è stata annunciata dall’amministrazione cittadina a Palazzo Vecchio. Si tratta del primo aggiornamento dei prezzi dei musei civici dal 2018, con i funzionari che affermano che l’aumento riflette l’aumento dei costi operativi.

Gli edifici storici hanno dovuto far fronte a spese energetiche e di manutenzione più elevate poiché l’inflazione ha fatto lievitare in particolare le bollette dell’elettricità e del riscaldamento. La città afferma che i prezzi attuali non coprono più i costi di gestione.

Prezzi considerati inferiori ai livelli nazionali

Il Comune ha effettuato un confronto con altri musei italiani. Si è riscontrato che i musei civici di Firenze fanno pagare meno di istituzioni simili.

I funzionari sostengono che ciò non fosse in linea con l’importanza globale delle collezioni di Firenze. Dicono che le nuove tariffe allineeranno i prezzi agli standard nazionali. La città prevede inoltre di generare finanziamenti aggiuntivi a sostegno della conservazione, della sicurezza, delle mostre e dell’istruzione.

Prezzi più alti per le principali attrazioni

Molti dei musei civici più noti di Firenze vedranno forti aumenti. I biglietti standard aumenteranno come segue.

Palazzo Vecchio aumenterà da € 12,50 a € 18.
IL Torre d’Arnolfo salirà da 12,50€ a 20€.

I biglietti per il Cappella Brancacci passerà da 10€ a 15€.
IL Fondazione Romano aumenterà da 5€ a 8€.

MuseoStefano Bardini salirà da 7€ a 10€.
Museo Novecento aumenterà da 9,50€ a 13€.

Ammissione a Forte Belvedere passerà da 5€ a 8€.
Scavi archeologici salirà da 4€ a 5€.

I biglietti per il torri di San Niccolò, San Giorgio, Zecca e Porta Romana aumenterà da 6€ a 8€.

Aumenteranno anche le tariffe per le visite guidate e le attività speciali. Il prezzo intero passerà da 5€ a 8€.

Fine del biglietto Palazzo Vecchio da 5€

Il Comune ha confermato anche la fine del biglietto sperimentale da 5 euro per Palazzo Vecchio. Questo prezzo ridotto era legato a progetti culturali speciali. Lo sconto resta valido solo fino al 6 gennaio 2026, e terminerà con la chiusura di una mostra su Giovanni Boccaccio.

Restano le agevolazioni per i residenti

Una buona notizia per i residenti è che tutte le agevolazioni esistenti rimarranno in vigore. Sono compresi sconti per fiorentini e residenti nell’area metropolitana. La Fiorentino Card continuerà a costare 10€. Offre accesso illimitato a tutti i musei civici.

Per la maggior parte dei turisti, tuttavia, le visite ai musei civici di Firenze diventeranno più costose. Le nuove tariffe si applicano da febbraio 2026.

Sono una giornalista italiana appassionata di narrazione e di cultura locale. Nata e cresciuta nel cuore della Valle d'Aosta, scrivo per dare voce alle persone, ai luoghi e alle storie che danno forma alla nostra regione. Su 12vda | news dalla Valle d'Aosta, mi occupo di tutto: dalle notizie di comunità alle tematiche ambientali, con curiosità e attenzione.