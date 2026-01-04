L’Italia lancia investimenti ferroviari da 100 miliardi di euro

L’Italia ha presentato un importante programma infrastrutturale volto a trasformare i viaggi ferroviari tra il 2025 e il 2029. Il Piano Ferroviario Strategico, annunciato da Ferrovie dello Stato Italiane (Gruppo FS), prevede un investimento ferroviario di 100 miliardi di euro e si concentra sulla modernizzazione delle reti ferroviarie, sul miglioramento delle stazioni e sull’espansione delle opzioni di trasporto sostenibile. Il governo vede nel sistema ferroviario un elemento centrale per il futuro del turismo italiano e della mobilità nazionale.

Il piano rappresenta uno dei più grandi investimenti infrastrutturali nella storia d’Italia. Il suo obiettivo principale è migliorare la connettività tra le principali città rendendo più facili da raggiungere le destinazioni regionali e meno conosciute. Razionalizzando i viaggi ferroviari, le autorità sperano di incoraggiare soggiorni più lunghi, ridurre la congestione nelle destinazioni sovraffollate e distribuire le entrate del turismo in modo più uniforme in tutto il paese.

Il Gruppo FS darà priorità al potenziamento delle linee ferroviarie ad alta velocità e regionali, con particolare attenzione alla riduzione dei tempi di viaggio e al miglioramento del comfort dei passeggeri. Le rotte chiave che collegano Roma, Milano, Firenze e Venezia vedranno espansioni di capacità e miglioramenti tecnici. I funzionari si aspettano che questi cambiamenti rendano i viaggi ferroviari più competitivi rispetto al trasporto aereo e stradale, in particolare per i viaggi nazionali.

Lavorando per il turismo, ne trarranno vantaggio anche i pendolari

Si prevede che i turisti che viaggiano verso le destinazioni più famose d’Italia beneficeranno di servizi significativamente più rapidi, con tempi di viaggio ridotti fino al 30% su alcune rotte. I treni ad alta velocità come il Frecciarossa 1000 offriranno maggiore affidabilità e connettività a bordo. Allo stesso tempo, un migliore accesso ferroviario a città come Bologna, Ravenna e Matera potrebbe stimolare la crescita del turismo regionale e ridurre la pressione sui punti caldi tradizionali come Roma e Venezia.

La sostenibilità è un pilastro centrale della strategia di investimento nel settore ferroviario. Il Gruppo FS prevede di ammodernare la propria flotta sostituendo i treni più vecchi con modelli ad alta efficienza energetica e aumentando l’uso di energie rinnovabili. Il trasporto ferroviario produce già emissioni inferiori rispetto ai viaggi aerei e i funzionari ritengono che questi aggiornamenti ridurranno ulteriormente l’impatto ambientale del settore. La strategia si allinea con cambiamenti più ampi nel turismo, poiché sempre più viaggiatori cercano opzioni di viaggio a basse emissioni di carbonio.

Anche l’ammodernamento delle stazioni costituisce una parte fondamentale del piano. I principali hub saranno riqualificati in “stazioni intelligenti”, offrendo biglietteria digitale, informazioni di viaggio in tempo reale e una migliore accessibilità. Stazioni come Roma Termini e Milano Centrale svolgeranno un ruolo di primo piano nel potenziamento della rete, con l’obiettivo di migliorare il flusso dei passeggeri e ridurre i ritardi sia per i visitatori che per i pendolari.

L’Italia guarda anche oltre i suoi confini rafforzando i collegamenti ferroviari internazionali. Le future rotte ad alta velocità potrebbero collegare l’Italia più direttamente con capitali europee come Parigi, Berlino e Londra. Questi collegamenti potrebbero offrire ai visitatori internazionali un’alternativa pratica ai voli a corto raggio, integrando ulteriormente l’Italia nella rete ferroviaria ad alta velocità in espansione europea e rafforzando la sua posizione come destinazione turistica leader.