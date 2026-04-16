Salvini guarda al Patto di stabilità e crescita dell’Ue

Il vice premier Matteo Salvini afferma che l’Italia potrebbe essere costretta a violare unilateralmente il Patto di stabilità e crescita dell’UE se Bruxelles si rifiuta di sospendere le regole. Il governo sta valutando un congelamento delle bollette energetiche per proteggere le famiglie e le imprese dall’impennata dei costi.

Martedì il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini ha intensificato il confronto dell’Italia con l’Unione europea, avvertendo che Roma potrebbe agire da sola per violare le regole fiscali del blocco se Bruxelles non riuscisse a rispondere alle ricadute economiche della guerra con l’Iran.

Parlando alla radio RTL, Salvini ha affermato che la situazione richiede flessibilità urgente. “L’Ue ci chiede di essere rigorosi, ma la situazione è delicata”, ha detto. “O Bruxelles se ne rende conto oppure lanciamo l’allarme”.

I suoi commenti fanno seguito al discorso del Primo Ministro Giorgia Meloni al Parlamento la scorsa settimana in cui ha chiesto una possibile sospensione temporanea del Patto di stabilità e crescita, non come deroga per i singoli Stati membri, ma come misura generale.

‘Vorrei vedere se qualcuno apre una procedura d’infrazione’

Salvini è andato oltre Meloni nel suo linguaggio, segnalando la disponibilità a procedere senza copertura europea, se necessario. “Se riusciamo tutti insieme a rinunciare al Patto di stabilità, va bene”, ha detto. «Altrimenti saremo costretti a procedere da soli e vorrei vedere se qualcuno aprirà una procedura di infrazione se oseremo aiutare le imprese e le famiglie italiane alle prese con l’aumento del costo dell’energia».

La minaccia comporta una posta in gioco reale. Prima che scoppiasse la guerra con l’Iran, quest’anno l’Italia era sulla buona strada per portare il suo rapporto deficit/PIL al di sotto della soglia del 3%, un requisito per uscire da una procedura di infrazione esistente dell’UE. Questo progresso è ora in pericolo poiché i costi energetici mettono a dura prova le finanze pubbliche.

Il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis ha respinto fermamente la spinta di Roma, affermando che le condizioni per la sospensione del patto non sono attualmente soddisfatte. “Per sospendere il patto, è necessaria una grave crisi economica nell’Eurozona o nell’UE nel suo insieme, e noi non siamo in quella situazione”, ha affermato durante un’audizione al Parlamento europeo all’inizio di questo mese.

Sul tavolo il congelamento della bolletta energetica

Sul fronte interno, Salvini ha affermato che il governo sta attivamente considerando un congelamento delle bollette energetiche per attutire il colpo per i consumatori italiani. “La situazione economica rischia di diventare sempre più complicata per milioni di italiani”, ha avvertito.

“Sto pensando alle soluzioni che stiamo valutando, compreso il congelamento delle bollette di luce e gas ai livelli pre-guerra iraniana per tutto il 2026. Ne stavo discutendo con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti”, ha detto.

Lo stesso Giorgetti ha già lanciato lo spettro della recessione, avvertendo che essa “arriverà” se non si placherà la crisi energetica innescata dalla guerra in Iran. Il ministro dell’Economia è stato tra coloro che hanno esercitato pressioni più forti su Bruxelles per ottenere un respiro fiscale.