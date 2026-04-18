Quest’estate il Pantheon di Roma aumenterà il prezzo d’ingresso

Il costo per visitare il Pantheon di Roma, uno dei monumenti meglio conservati del mondo antico, salirà a 7 euro dal 1° luglio. Ciò rientra nel nuovo accordo tra il Ministero dei Beni Culturali italiano e la Diocesi di Roma.

I turisti che visitano il Pantheon di Roma pagheranno un po’ di più da quest’estate, dopo che il Ministero della Cultura italiano ha annunciato che la tariffa di ingresso standard aumenterà da € 5 a € 7, a partire dal 1 luglio 2026.

L’aumento fa seguito ad un accordo aggiornato tra il Ministero e la Diocesi di Roma, le due istituzioni che supervisionano congiuntamente il monumento. Il pantheon funziona sia come importante sito storico che come luogo di culto attivo, formalmente noto come Basilica di Santa Maria ad Martyres.

I 2 euro aggiuntivi per biglietto non scompariranno semplicemente nelle casse del governo. Secondo i termini del nuovo quadro, le entrate saranno convogliate nel Piano Olivetti per la Cultura. I fondi del piano sono destinati alle biblioteche comunitarie e alle iniziative artistiche nelle comunità svantaggiate dell’entroterra. Il piano è un tentativo di convertire il passaggio di milioni di turisti romani in investimenti tangibili per alcune delle regioni più trascurate d’Italia.

Come vengono utilizzati i soldi

La struttura finanziaria di base stabilita quando è stata introdotta per la prima volta l’emissione di biglietti nel 2023 rimane in vigore. Il Ministero trattiene il 70% del ricavato, mentre la Diocesi di Roma riceve il restante 30% per coprire le spese liturgiche e di mantenimento. L’aggiornamento del 2026 perfeziona il quadro anziché rivederlo, collegando il meccanismo delle entrate in modo più esplicito a una strategia culturale più ampia.

Il Pantheon ha attirato circa 4,5 milioni di visitatori nel 2025, rendendolo uno dei siti culturali più visitati d’Italia, e gli aspetti economici anche di un modesto aumento dei prezzi sono significativi su quella scala.

Chi paga, chi no

L’aumento si applica ai turisti adulti. Le esenzioni esistenti non cambiano. Resta gratuito l’ingresso per i residenti a Roma, i minori di 18 anni, le persone con disabilità e i loro accompagnatori, i fedeli che partecipano alla Messa. Resta invariata anche la tariffa ridotta di 2 euro per i cittadini UE di età compresa tra 18 e 25 anni.

Le funzioni religiose continuano a svolgersi gratuitamente, con modalità di accesso separate dall’ingresso turistico a pagamento.

Da marzo 2026 tutti i biglietti sono diventati rigorosamente nominali. Ciò significa che il nome fornito al momento della prenotazione online deve corrispondere al documento di riconoscimento del visitatore all’ingresso.

Parte di uno schema più ampio

L’aumento del Pantheon è l’ultima mossa nell’approccio evolutivo di Roma alla gestione e alla monetizzazione della sua straordinaria concentrazione di siti storici. All’inizio di quest’anno, la città ha introdotto una quota di ingresso di 2 euro per i turisti che desiderano avvicinarsi alla Fontana di Trevi, una misura volta ad affrontare il sovraffollamento cronico in uno dei monumenti più visitati al mondo. Anche altri cinque siti romani, precedentemente gratuiti, hanno iniziato a far pagare ai turisti 5 euro da febbraio.