In questo giorno: morte dell’artista Canaletto

Nato Giovanni Antonio Canal, Canaletto divenne il più grande vedutista del XVIII secolo. Le sue luminose vedute di Venezia, Roma e Londra sono ancora l’immagine definitiva di una città al culmine della sua gloria dorata e sbiadita.

Il 19 aprile 1768, dopo cinque giorni di febbre, Giovanni Antonio Canal, conosciuto nel mondo come Canaletto, morì nella sua casa nel sestiere Castello di Venezia. Aveva settant’anni.

Nato nella stessa città il 18 ottobre 1697, figlio di un pittore di scene teatrali di nome Bernardo Canal, prese il suo soprannome Canalettoche significa “piccolo Canale”, semplicemente per distinguersi dal padre. Il soprannome rimase, e con esso arrivò una reputazione che lo avrebbe reso uno degli artisti più celebri in Europa durante la sua vita e, senza dubbio, il pittore di paesaggi urbani più influente nella storia dell’arte occidentale.

Dalle scenografie ai canali illuminati dal sole

Canaletto è arrivato alla pittura attraverso il teatro. Lavorando insieme al padre e al fratello sulle scene teatrali di Venezia, si recò a Roma nel 1719 per dipingere fondali per le opere di Alessandro Scarlatti. Fu Roma, tuttavia, a reindirizzarlo completamente. Ispirato dal romano vedutista Giovanni Paolo Pannini e affascinato dalla grandiosità architettonica della città, abbandonò il lavoro teatrale e decise di dipingere le città così come erano realmente: strade, canali, luce, persone e tutto il resto.

Ritornato a Venezia, iniziò la carriera topografica che lo avrebbe definito. Laddove altri pittori di vedute urbane realizzavano i loro quadri in studio da appunti e schizzi, Canaletto lavorava spesso dalla natura, conferendo alle sue tele un’immediatezza e una precisione atmosferica che colpirono i contemporanei come qualcosa di completamente nuovo. Un agente d’arte, scrivendo nel 1725 a un collezionista intenzionato ad acquistarlo, descrisse un giovane pittore di vedute veneziane. Ha detto: “è come Carlevaris, ma puoi vedere il sole che splende dentro”. Il pittore era Canaletto, e l’osservazione coglieva qualcosa di essenziale, la sua capacità di inondare di luce una scena senza rinunciare alla precisione.

Il Grand Tour e la connessione inglese

La fama di Canaletto crebbe rapidamente e il suo mercato, soprattutto, non fu principalmente veneziano. L’aristocrazia inglese, compiendo l’obbligatorio Grand Tour d’Europa, arrivava a Venezia a centinaia e trovava nel Canaletto il souvenir perfetto. I suoi erano dipinti non solo accurati ma genuinamente belli, che catturavano la cerimonia della città e la sua malinconia, il suo sfarzo e il suo tranquillo decadimento.

Il meccanismo del suo successo fu Joseph Smith, un uomo d’affari e collezionista d’arte inglese residente a Venezia che divenne l’agente e il più importante mecenate di Canaletto. La casa di Smith sul Canal Grande fungeva quasi da showroom per il lavoro dell’artista. Smith vendette la sua collezione al giovane re Giorgio III nel 1762, per la somma di £ 20.000. La maggior parte di quella che oggi è una delle collezioni più belle al mondo di dipinti di Canaletto passò permanentemente alla Collezione Reale.

Le opere di Canaletto

La produzione di Canaletto fu prodigiosa, circa 500 dipinti, centinaia di disegni e un significativo corpus di acqueforti. Tuttavia, alcune opere sono arrivate a definire sia la sua arte che l’immagine della stessa Venezia nel mondo.

Il suo primo dipinto sopravvissuto firmato e datato, Capriccio architettonico (1723), annunciò la precisione e la sicurezza compositiva che sarebbero diventate il suo segno distintivo. Ma lo è Il cortile dello scalpellino (1725 circa, National Gallery, Londra) che la maggior parte dei critici considera il suo capolavoro. Piuttosto che una grande veduta cerimoniale, mostra un umile angolo della città: un laboratorio improvvisato in Campo San Vidal, operai che scalpellano la pietra nella luce del mattino, una madre che conforta un bambino, una donna che guarda da un balcone in alto. Intimo, osservato da vicino e vivo con la trama della vita ordinaria veneziana, rappresenta Canaletto nella sua forma più inconsciamente brillante, prima che le richieste del mercato del Grand Tour lo spingessero verso una grandezza più stereotipata.

Catturare la vita di Venezia

Quella grandezza, tuttavia, la esprimeva con un’abilità senza eguali. Le sue ampie vedute del Canal Grande, dipinte ripetutamente e da molteplici punti di vista nel corso della sua carriera, rimangono la serie per la quale è più conosciuto. Funziona come Il Canal Grande dal Ponte di Rialto E Il Bacino di San Marco cattura l’intero teatro della Repubblica di Venezia: le gondole che solcano l’acqua scintillante, il Palazzo Ducale che risplende nella luce pomeridiana, la folla riunita per le elaborate cerimonie pubbliche della città. La sua serie di dodici vedute del Canal Grande commissionate da Joseph Smith all’inizio degli anni ’20 del Settecento, completate nel corso di un decennio e ora in gran parte nella Collezione Reale, stabilì il modello per come Venezia sarebbe stata vista e dipinta per il resto del secolo.

Rituale veneziano

Canaletto era ugualmente a suo agio con le grandi scene del rituale civico di Venezia. Per esempio, Regata sul Canal Grande cattura l’amore di Venezia per lo spettacolo pubblico elaborato, le tele affollate di figure in costume e barche addobbate per la cerimonia. I suoi dipinti del Piazza San Marcorivisitato nel corso della sua carriera in diverse condizioni di luce, traccia sia il volto mutevole della città che la sua tecnica in evoluzione.

Ha anche prodotto un corpo significativo di capriccivedute architettoniche immaginarie che combinavano edifici reali, strutture inventate e ambientazioni fantastiche, che dimostrano un lato giocoso e inventivo della sua arte che la sua reputazione di precisione topografica a volte oscura. Anche le sue acqueforti sono notevoli: una serie di trentuno stampe prodotte tra la fine degli anni Trenta e Quaranta del Settecento si colloca tra i migliori esempi del mezzo nell’Italia del XVIII secolo.

Durante i suoi anni in Inghilterra, Canaletto rivolse lo sguardo al Tamigi e al paesaggio inglese. Eton College (National Gallery, Londra) mostra la sua capacità di adattare il suo stile a un nuovo materiale: la morbida luce inglese molto diversa dalla luminosità cristallina di Venezia, sebbene la gestisse con la caratteristica sicurezza. Le vedute della City di Londra dal fiume, del ponte di Westminster in costruzione e di varie case di campagna aristocratiche aggiungono un sostanziale capitolo inglese alla sua opera, anche se questi dipinti non hanno mai suscitato la stessa devozione dei capolavori veneziani.

I suoi ultimi anni a Venezia hanno prodotto opere di carattere più introspettivo. Un disegno dell’interno della Basilica di San Marco, completato nel 1766, reca l’iscrizione silenziosamente orgogliosa “eseguito senza occhiali” “eseguito senza occhiali.” Aveva sessantotto anni. La linea, per quanto tecnica, ora si legge come un saluto di commiato da parte di un uomo che ha trascorso mezzo secolo ad allenare i suoi occhi sulla città più bella del mondo.

Un decennio in Inghilterra

Quando la guerra di successione austriaca interruppe il flusso di ricchi viaggiatori verso Venezia negli anni Quaranta del Settecento, le entrate di Canaletto si contrassero drasticamente. Nel 1746 prese una decisione coraggiosa: si trasferì in Inghilterra. Rimase per circa un decennio, dipingendo vedute di Londra e del Tamigi, dell’Eton College, del castello di Alnwick e delle residenze di campagna della nobiltà inglese. L’opera da lui prodotta è tecnicamente compiuta, anche se i critici l’hanno generalmente giudicata meno vitale dei suoi dipinti veneziani. La luce e l’architettura inglese gli si adattavano meno naturalmente dei riflessi scintillanti del Canal Grande.

Gli anni inglesi non furono privi di difficoltà. I rivali spargevano voce che colui che si presentava come il grande Canaletto fosse un impostore. Era così prodigioso e la sua produzione così prolifica che alcuni si rifiutavano di credere che un artista potesse produrre tutto. Sopravvisse alla calunnia, ma la sua reputazione inglese non raggiunse mai pienamente l’apice del suo primo successo lì.

Ritorno a Venezia

Tornato a Venezia intorno al 1756, Canaletto continuò a lavorare, anche se non riacquistò mai la sua precedente posizione al centro del mecenatismo mondano. Il gusto per vedute stava cambiando; i pittori più giovani cominciavano a trovare il loro pubblico. Nel 1763 l’Accademia Veneziana lo elesse finalmente tra i suoi membri, riconoscimento arrivato molto tardi. Morì l’anno successivo, nella sua città natale.

L’influenza di Canaletto si estese ben oltre Venezia. Suo nipote e allievo Bernardo Bellotto portò il suo stile in tutta l’Europa centrale, a Dresda, Vienna e Varsavia. In Inghilterra, pittori tra cui Samuel Scott e William Marlow lavorarono consapevolmente seguendo la sua tradizione. La sua tecnica, la sua padronanza della prospettiva e la sua integrazione della vita umana nella grandiosità architettonica gettano una lunga ombra sulla pittura di paesaggio per generazioni.

Ma è soprattutto Venezia ad appartenere a Canaletto. I suoi dipinti del Canal Grande, di Piazza San Marco, del Palazzo Ducale e dello scintillante bacino della laguna hanno creato quella che è diventata l’immagine mentale collettiva della città nel mondo.