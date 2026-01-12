Scavi siciliani rivelano un raro stilo con motivo Dioniso

Gli archeologi in Sicilia hanno scoperto un raro stilo decorato con esplicite immagini religiose.

Il raro stilo è emerso in località Orto Fontanelle di Gela durante scavi archeologici preventivi. I lavori sono stati commissionati dalla Soprintendenza di Caltanissetta in vista della realizzazione del nuovo Palazzo della Cultura della città.

L’oggetto è uno stilo da ceramista in osso, finemente decorato e perfettamente integro. Misura 13,2 centimetri di lunghezza e risale al V secolo a.C. Nella parte superiore lo stilo presenta una testa maschile scolpita. Gli archeologi ritengono che rappresenti un’erma di Dioniso. Nella sezione centrale è raffigurato un fallo eretto, reso con notevole perizia tecnica.

I funzionari descrissero l’oggetto come eccezionalmente raro nella documentazione archeologica del periodo.

Francesco Paolo Scarpinato, Assessore ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, ha affermato che la scoperta evidenzia l’importanza di Gela nell’antichità. Ha aggiunto che la zona potrebbe diventare un punto di riferimento culturale grazie al suo vasto patrimonio archeologico.

Secondo Daniela Vullo, Sovrintendente ai Beni Culturali di Caltanissetta, lo stilo è un unicum nel panorama archeologico. Ha suggerito che potrebbe essere stato creato come offerta a una divinità. Vullo ha anche detto che meritava di essere esposto al pubblico.

L’archeologo Gianluca Calà ha guidato la direzione scientifica dello scavo. Il Comune di Gela ha commissionato l’opera nell’ambito del più ampio progetto di sviluppo.

Le indagini preventive hanno messo in luce anche un vasto quartiere ellenistico. Gli archeologi continuano a studiare la zona.

Le erme erano comuni nell’antica Grecia e solitamente assumevano la forma di pilastri di pietra. Spesso mostravano solo la testa e i genitali maschili. I greci li collocavano ai confini, agli incroci e nei templi per allontanare il male. Il nome è tradizionalmente legato a Hermes, il dio messaggero associato alla fertilità e alla protezione.