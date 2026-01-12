Venezia reintrodurrà la tariffa per i visitatori giornalieri nell’aprile 2026

Venezia reintrodurrà la tariffa per i visitatori giornalieri, il Contributo di Accesso, dal 3 aprile al 26 luglio 2026, ha annunciato la città. La misura mira a gestire la pressione che il turismo esercita sulla città storica.

Nell’arco di 60 giorni la tariffa si applicherà ai visitatori giornalieri di età pari o superiore a 14 anni che entreranno nel centro storico di Venezia tra le 08:30 e le 16:00. Gli ospiti che pernottano sono esenti ma devono registrarsi per ottenere un voucher di esenzione. I visitatori sono tenuti a prenotare l’accesso attraverso la piattaforma Venezia Unica, che rilascia un codice QR per la consultazione.

La prenotazione anticipata, effettuata almeno quattro giorni prima, costa 5€ a persona; le prenotazioni last minute costeranno 10€. Il sistema digitale ha lo scopo di semplificare l’accesso, migliorare l’esperienza dei visitatori e ridurre gli oneri amministrativi.

Come vengono utilizzati i fondi della tariffa per i visitatori giornalieri?

La tariffa non è una novità: un programma di prova lanciato nel 2024 ha raccolto circa 2,4 milioni di euro, e il progetto pilota del 2025 ha fruttato più di 5,4 milioni di euro da circa 720.000 turisti paganti.

Finora, la città ha iniziato a spendere i fondi in modo mirato. L’uso più concreto è stato quello di ridurre i costi della tassa sui rifiuti (TARI) per i residenti locali, con 1,5 milioni di euro stanziati nel 2025. Oltre a ciò, una spesa più ampia per le infrastrutture o la conservazione del patrimonio non è stata ancora approvata pubblicamente, poiché il programma è ancora considerato un pilota e la città continua a valutarne l’impatto.

I funzionari della città affermano che i ricavi della tassa sono destinati a coprire i servizi e le infrastrutture legati al turismo, a sostenere la gestione sostenibile dei visitatori e a finanziare miglioramenti che proteggono il tessuto storico di Venezia. Tuttavia, con l’espansione del programma di tariffe di accesso che sta entrando nel suo secondo anno intero, si prevede che seguiranno ulteriori stanziamenti una volta che la città avrà completato la revisione della fase pilota.

La reintroduzione del Contributo di Accesso riflette gli sforzi continui di Venezia per bilanciare il turismo con le esigenze dei residenti e la conservazione del patrimonio unico della città.