Sinner dice che il motivo del crollo del Roland Garros è stato compreso

Il numero uno al mondo Jannik Sinner supera Nuno Borges per raggiungere il terzo turno di Wimbledon, ma ammette che la crisi fisica che gli è costata al Roland Garros rimane solo in parte risolta.

Il numero uno al mondo in Italia, Jannik Sinner, ha detto che lui e la sua squadra sono riusciti a superare la crisi fisica che lo ha portato alla sconfitta al secondo turno agli Open di Francia di maggio, ma non ha escluso che accada di nuovo.

“Sì, capiamo”, ha detto Sinner ai giornalisti quando gli è stato chiesto della crisi dopo aver battuto il portoghese Nuno Borges 7-6 7-6 6-4 mercoledì per passare al terzo turno di Wimbledon.

“Potrebbe accadere di nuovo perché non è possibile trovare una soluzione (semplicemente) in questo modo; è una questione un po’ più ampia”, ha aggiunto, senza fornire dettagli sulla natura del problema.

“Stiamo facendo tutto il possibile perché non succeda più, ma se dovesse succedere di nuovo, capiremmo a quel punto che forse la strada che stiamo seguendo non è quella giusta”.

Cosa è successo a Parigi

Il quattro volte vincitore del Grande Slam era stato in vantaggio per 5-1 nel terzo contro Cerundolo al Roland Garros, sull’orlo di una vittoria di routine, quando soffriva di vertigini, stanchezza e debolezza nel caldo di Parigi. Ha vinto solo un’altra partita da quella posizione, perdendo 18 punti consecutivi in ​​una fase, e ha continuato a perdere in cinque set in uno dei più grandi sconvolgimenti dell’anno. Sinner era il favorito per la vittoria del torneo.

Sinner è stato successivamente sottoposto a una serie di esami presso l’Ospedale San Raffaele di Milano nel tentativo di identificare la causa. Ha saltato anche gli eventi di riscaldamento sull’erba prima di Wimbledon in favore del recupero e dell’allenamento, arrivando presto a Londra per adattarsi alla superficie e per lavorare su “piccoli dettagli e piccoli cambiamenti” volti a gestire meglio il caldo.

Un inizio traballante per l’All England Club

Il 24enne altoatesino ha avuto bisogno di cinque set per sconfiggere il serbo Miomir Kecmanovic nella sua gara d’esordio a Wimbledon lunedì, prima di decidere di battere Borges in due set mercoledì. Successivamente affronterà l’americano Jenson Brooksby per un posto al quarto turno.

Sinner è il campione in carica a Wimbledon, avendo battuto Carlos Alcaraz nella finale dell’anno scorso per il suo primo titolo lì, e rimane il favorito del torneo con lo spagnolo messo da parte per un infortunio al polso.

Berrettini, secondo classificato a Wimbledon nel 2021, è al terzo turno dopo aver battuto oggi il francese Fils in quattro set. Afflitto recentemente da infortuni, Berrettini ora è numero 51 al mondo, ha eliminato le 20 teste di serie, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3.