Sinner riconquista il primo posto con il trionfo a Monte Carlo

Una vittoria in serie su Carlos Alcaraz in una finale burrascosa al Rolex Monte Carlo Masters riporta Jannik Sinner al vertice del tennis mondiale. Sinner ha trionfato 7-6 (7-5), 6-3.

Jannik Sinner è tornato dove l’Italia lo vuole. Il 24enne altoatesino ha conquistato domenica il suo primo titolo ATP Masters 1000 su terra battuta, battendo lo spagnolo Carlos Alcaraz 7-6 (7/5), 6-3 in una finale ad alto rischio a Monte Carlo, assicurandosi contemporaneamente il trofeo e riconquistando il numero uno della classifica mondiale. La vittoria significa che Sinner inizia lunedì la sua 67esima settimana da numero 1 al mondo, superando Alcaraz, che aveva mantenuto il primo posto per 66 settimane. È la prima volta che Sinner si classifica primo dalla settimana del 3 novembre 2025.

“Il risultato è sorprendente”, ha detto Sinner nella sua intervista in campo. “Tornare al numero uno significa molto per me. Sono molto felice di vincere un grande titolo su questa superficie. Non l’ho mai fatto prima e significa molto per me.”

Quarto titolo Masters 1000 consecutivo

La corona di Monte Carlo non è il quarto titolo Masters 1000 consecutivo di Sinner nella sua carriera. Diventa solo il terzo giocatore di sempre a vincere quattro titoli ATP Masters 1000 consecutivi, unendosi a Novak Djokovic e Rafael Nadal. Nadal, ovviamente, ha vinto a Monte Carlo undici volte, un record.

Sinner si è unito a Djokovic come gli unici uomini ad aver conquistato i primi tre titoli ATP Masters 1000 di una singola stagione. La sua vittoria al Masters di Parigi verso la fine della scorsa stagione è stata seguita dall’Indian Wells e dal Miami Open, dal celebre Sunshine Double e ora da Monte Carlo. Ha vinto tutte e tre le finali del Masters 2026 in due set, diventando il primo uomo a vincere il Sunshine Double senza perdere un set.

Anche altrove i numeri sono sconcertanti. Sinner ha vinto le ultime 17 partite e vanta 22 vittorie consecutive al livello Masters 1000. L’ultima volta che ha perso una partita a quel livello è stato a Shanghai in ottobre, quando si è ritirato contro il Tallon Griekspoor.

Condizioni burrascose

La finale di domenica sul Court Rainier III si è giocata in condizioni difficili e ventose che hanno interrotto il ritmo di entrambi i giocatori, anche se Alcaraz – che ha commesso 45 errori non forzati – è stato quello più visibilmente turbato. Sinner si è rimontato da 1 a 3 nel secondo set tra le raffiche, alla fine servendo la partita e conquistandola al suo primo match point quando la risposta di dritto di Alcaraz è volata lunga.

Il primo set è stato deciso da un unico momento di fortuna e fragilità: Alcaraz ha commesso un costoso doppio fallo sul set point nel tie-break regalando a Sinner il primo gol. Sinner ha riconosciuto la sfida posta dalle condizioni. “C’era un po’ di vento, un po’ di brezza. Condizioni diverse da quelle che il torneo ha portato”, ha detto. “Mi sentivo un po’ stanco, quindi ho cercato di mantenere la mentalità giusta. Avere questo trofeo significa molto per me”.

Sinner ha perso solo un set durante l’intero torneo, ponendo fine a una straordinaria serie di 37 vittorie consecutive al livello Masters 1000.

Alcaraz era arrivato in finale sulla scia di 17 vittorie consecutive sulla terra battuta, risalenti ai trionfi della scorsa stagione a Roma e al Roland Garros, tornei in cui aveva battuto Sinner in entrambe le finali.

Lo spagnolo, gentile durante tutta la cerimonia del trofeo, ha offerto al suo rivale una misura di genuina ammirazione. “È impressionante ciò che stai ottenendo in questo momento”, ha detto Alcaraz a Sinner. “Solo un uomo ha vinto il Sunshine Double e Monte Carlo, e ora sei il secondo. È qualcosa di incredibile e ho appena sperimentato quanto sia difficile. Congratulazioni per tutto e per il lavoro che stai facendo con la tua squadra.”