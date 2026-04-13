Baldini nominato allenatore ad interim dell’Italia

Con la scomparsa dell’allenatore e del presidente della federazione dopo il terzo fallimento consecutivo in Coppa del Mondo, gli Azzurri si rivolgono al loro allenatore Under 21, Silvio Baldini, come allenatore ad interim. La ricerca di una soluzione permanente inizia sul serio.

La Federcalcio italiana (FIGC) ha confermato la nomina dell’allenatore dell’Under 21 Silvio Baldini come allenatore ad interim degli Azzurri senior, formalizzando un accordo che vedrà il 67enne allenarsi per due amichevoli in trasferta a giugno. L’Italia affronterà il Lussemburgo il 3 giugno prima di recarsi a Creta per affrontare la Grecia il 7 giugno.

Baldini sarà supportato dal suo attuale staff tecnico Under 21 e, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe attingere molto ai giocatori Under 21 per le selezioni della sua squadra.

La crisi che ha portato Baldini alla ribalta

L’appuntamento arriva 10 giorni dopo che l’Italia ancora una volta non è riuscita a qualificarsi per i Mondiali. La sconfitta ai rigori contro la Bosnia-Erzegovina, che ha confermato che i quattro volte campioni del mondo salteranno la terza Coppa del Mondo consecutiva, ha innescato le dimissioni sia dell’allenatore Gennaro Gattuso che del presidente della FIGC Gabriele Gravina.

La doppia partenza ha lasciato il calcio italiano in un insolito stato di vuoto istituzionale. Gravina era stato l’artefice della nomina di Gattuso, e la sua stessa uscita significava che le decisioni su un successore permanente non potevano essere realisticamente prese finché la stessa FIGC non avesse avuto una nuova leadership. Con il Consiglio federale della federazione che si riunirà il 22 giugno per eleggere un nuovo presidente, il ruolo di Baldini è esplicitamente un incarico ad interim.

Il precedente è doloroso. Nel 2018, in seguito alla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali sotto la guida di Giampiero Ventura, l’allenatore dell’Under 21 Luigi Di Biagio ha preso la guida ad interim di due amichevoli contro Argentina e Inghilterra prima che Roberto Mancini fosse nominato allenatore permanente. Baldini sta ricoprendo un ruolo quasi identico otto anni dopo, con la crisi del calcio italiano più profonda che mai.

Chi è Silvio Baldini?

Baldini è l’allenatore dell’Under 21 dal luglio 2025 e in quel ruolo la sua squadra ha vinto otto partite su nove. Ma il suo profilo professionale è radicato nelle divisioni italiane di livello medio e basso, dove si è costruito la reputazione di operatore testardo e orientato ai risultati con un gusto per le campagne promozionali.

Ha allenato una serie di club di Serie A – tra cui Empoli, Parma, Lecce e Catania – ma i suoi successi più celebri sono arrivati ​​più in basso nella piramide. Ha portato il Palermo alla promozione nel 2023, e in questa stagione ha portato il Pescara in Serie B. I suoi metodi funzionano. Il suo temperamento, però, lo ha messo nei guai più di una volta: ha ricevuto una squalifica dalla linea laterale nel 2001 per aver imprecato, e un’ulteriore squalifica nel 2008 dopo aver preso a calci l’allenatore della squadra avversaria.