Sinner supera Brooksby per raggiungere il quarto round di Wimbledon

Il numero uno al mondo, Jannik Sinner, continua a difendere il titolo di Wimbledon con una grintosa vittoria in serie contro l’americano Brooksby. Dimitrov supera Berrettini in un’epopea da cinque set.

Il numero uno al mondo Jannik Sinner ha continuato la sua ricerca per difendere il titolo di Wimbledon vincendo in scala di set sull’americano Jenson Brooksby nel terzo turno di venerdì.

Il 24enne altoatesino ha battuto il 25enne Brooksby, nato a Sacramento, 6-4, 6-3, 6-4, impiegando tre ore e 15 minuti per sconfiggere il suo duro avversario. Il risultato manda Sinner, ancora una volta favorito per il titolo, al quarto round per il quinto anno consecutivo.

Sinner ha ammesso di aver avuto bisogno di una risposta insolitamente focosa per superare la linea, dopo essersi lasciato sfuggire un vantaggio di break e diversi match point prima di chiudere finalmente la gara con un dritto incrociato vincente.

“Molto insolito, ma ne avevo bisogno oggi”, ha detto Sinner. “Ho avuto una rottura, ovviamente, cercando di servire, non potevo. Poi abbiamo avuto alcuni match point, non potevamo usarli. Quindi ho provato a correre verso il traguardo. Il pubblico mi ha aiutato oggi. Grazie per avermi spronato.”

Riflettendo sulla vittoria in modo più ampio, Sinner ha detto di essere “molto felice e di cercare di migliorare ogni giorno, lavorando ancora su un paio di cose, e felice del risultato contro un avversario molto difficile”.

Domenica affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki nel quarto turno, dopo la vittoria del ventenne sullo spagnolo Rafael Jodar. Sinner si è affrettato a segnalare i pericoli posti dalla palla bassa e scivolante di Mochizuki sull’erba.

“È un ottimo giocatore, soprattutto sull’erba”, ha detto Sinner. “La sua palla è molto bassa, quindi aiuta molto. Sembra un giocatore molto, molto aggressivo. Vediamo. Non ci siamo allenati, non ci siamo affrontati. Per lo più cerco di concentrarmi dal mio lato della rete. So che è la cosa più importante in questo momento. Ma grande vittoria da parte sua. Giocatore molto pericoloso. Cerco di essere il più preparato possibile”.

Dimitrov supera Berrettini in un thriller in cinque set

Altrove in campo, Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini hanno servito quella che era stata annunciata, prima ancora che la palla venisse colpita, come una “bella partita”. Ha funzionato, durando tre ore e 32 minuti prima che Dimitrov finalmente servisse 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3.

Al di là del tennis, entrambi gli uomini hanno vissuto anni dolorosi negli ultimi anni, con infortuni che hanno ripetutamente deragliato i loro progressi. Berrettini, finalista di Wimbledon nel 2021, ha visto la sua carriera interrotta da una serie di problemi ricorrenti, il più recente dei quali un problema all’anca che lo ha costretto al ritiro dai quarti di finale del Roland-Garros il mese scorso. Il suo gioco basato sul servizio rimane tuttavia adatto all’erba e ha lottato per rientrare nella gara di venerdì, convertendo tutti e tre i suoi break point lungo il percorso.

Alla fine è stato il 35enne Dimitrov ad avere la meglio, segnando 46 vittorie contro soli 25 errori non forzati e comportandosi, alla fine, come un uomo di 15 anni più giovane di lui.