Sinner vince il titolo di Indian Wells

Il tennista italiano Jannik Sinner ha conquistato il titolo domenica all’Indian Wells Open, battendo Daniil Medvedev in due set dopo due tiebreak molto combattuti.

Il numero uno del mondo si è assicurato la vittoria sui campi in cemento dell’Indian Wells Tennis Garden con una vittoria per 7–6, 7–6, segnando il suo primo trionfo in un torneo della stagione 2026.

Entrambi i set sono stati molto combattuti, con scambi lunghi dalla linea di fondo e poche opportunità di break del servizio. Il set di apertura è durato quasi un’ora, con Sinner che ha mancato due break point nel settimo game prima di prendere il tie-break al suo secondo set point.

Il secondo set ha seguito uno schema simile. Medvedev, che ha mostrato segni di ritorno al top della forma dopo essere uscito dalla top 10 all’inizio dell’anno, ha corso per 4-0 al tie-break. Sinner, tuttavia, è riuscito a rimontare chiudendo 7–4 e suggellando la partita.

La vittoria è stata una risposta importante per il 24enne di Sesto Pusteria dopo un inizio di stagione difficile, con risultati deludenti all’inizio dell’anno all’Australian Open e al Qatar Open.

Durante la cerimonia post-partita, Sinner ha dedicato la vittoria al pilota italiano di Formula 1 Kimi Antonelli, che ha elogiato come una figura emergente nello sport italiano. Scrivendo “Bravo Kimi” sulla telecamera a bordo campo dopo la partita, Sinner ha poi ampliato il tributo nel suo discorso di vittoria.

“È un giorno di festa per l’Italia”, ha detto. “Sono un grande fan della Formula 1 e avere un giovanissimo italiano come Kimi Antonelli alla guida dell’Italia ai vertici è davvero emozionante”.