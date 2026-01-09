Una breve guida a L’Aquila (2026)

L’Aquila diventerà la Capitale italiana della cultura 2026 il 17 gennaio, mettendo in luce una città caratterizzata da storia, creatività e straordinaria resilienza. Il titolo porta un calendario culturale lungo un anno, investimenti e nuova attenzione a questo capoluogo abruzzese, da tempo in ripresa dal devastante terremoto del 2009. La nostra guida rapida a L’Aquila evidenzia alcune delle principali attrazioni della città e dei suoi dintorni.

L’Aquila si trova in un’ampia conca dell’Appennino abruzzese, circondata da uno spettacolare scenario montuoso. Unisce mura medievali, eleganti chiese barocche e un centro storico compatto che i viaggiatori possono esplorare a piedi. Gli sforzi di rinascita e restauro culturale della città fanno parte della sua identità moderna.

La Capitale della Cultura 2026 proporrà circa 300 eventi in circa 300 giorni, con programmi diffusi tra L’Aquila, comuni vicini e città partner sotto il tema “Un territorio, mille capitali”. Godetevi la nostra breve guida a L’Aquila.

Luoghi da vedere

Basilica di Santa Maria di Collemaggio

Simbolo dell’Aquila, questa basilica del XIII secolo è nota per la sua sorprendente facciata in pietra bianca e rosa e per il suo ruolo nella Perdonanza Celestiniana, un rito medievale riconosciuto dall’UNESCO.

Fontana delle 99 cannelle

Nel cuore del centro storico, questa fontana rappresenterebbe i 99 villaggi che fondarono la città.

Forte Spagnolo

Un’imponente fortezza del XVI secolo costruita durante il dominio spagnolo. Le sue mura oggi ospitano parte del Museo Nazionale d’Abruzzo.

Tesori barocchi

Da non perdere Santa Maria del Suffragio e i palazzi storici ricostruiti che riflettono il patrimonio artistico della città.

Highlight culturali nel 2026

Opera in prima assoluta di Nicola Piovani per celebrare l’ottantesimo anniversario.

per celebrare l’ottantesimo anniversario. Un grande progetto artistico per il 800° anniversario della morte di San Francesco .

. Il primo Concorso internazionale di direzione d’orchestra per giovani maestri.

per giovani maestri. Una mostra di Fabio Mauri al MAXXI L’Aquila in occasione del suo centenario.

Il progetto partecipativo di danza e performance di Marinella Senatore a maggio.

IL ItARTS – Ritorno all’Aquila festival al Conservatorio A. Casella.

Cose da fare

Girovagare per il centro storico – Scopri vicoli acciottolati, chiese barocche e piazze incorniciate da viste sulle montagne.

Partecipa ad eventi culturali – Nel 2026 strade, piazze e cortili fungeranno da spazi per spettacoli di musica, teatro e arte.

Godetevi l’atmosfera universitaria – Le istituzioni accademiche dell’Aquila, tra cui l’Accademia di Belle Arti e il Conservatorio, trasmettono un’energia vivace e creativa.

Cibo e bevande

Il cibo a L’Aquila riflette il suo ambiente montano e le lunghe tradizioni agricole. La cucina dell’entroterra abruzzese è robusta, stagionale e radicata nella vita pastorale, con ricette modellate sulla pastorizia, sui legumi e sui prodotti locali piuttosto che sui frutti di mare della costa. I pasti qui tendono ad essere semplici ma dal sapore intenso, costruiti attorno a ingredienti di qualità e cotture lente.

La città è anche il cuore di alcuni dei prodotti alimentari più pregiati dell’Abruzzo, molti dei quali compaiono nei menu durante sagre ed eventi culturali. Mangiare fuori è generalmente un’atmosfera rilassata e conveniente, con trattorie semplici accanto a wine bar e caffè che rimangono vivaci grazie alla popolazione universitaria della città.

Agnello e ragù piatti nelle trattorie locali.

piatti nelle trattorie locali. Zafferano d’Abruzzo pregiato prodotto regionale.

pregiato prodotto regionale. Formaggio Caciofiore e salumi stagionati.

e salumi stagionati. Vini localispesso servito in occasione di degustazioni e in occasione di eventi culturali.

Esplorare i dintorni

Gli amanti della natura possono recarsi nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per escursioni, prati fioriti e viste panoramiche. Nella zona del Sirente-Velino vi attendono sentieri un po’ più dolci che conducono a gole calcaree e borghi medievali.

La costa adriatica, comprese le spiagge vicino a Pescara e Francavilla al Mare, si trova a circa 1,5-2 ore di macchina per una gita di un giorno.

Consigli pratici

Muoversi: L’Aquila è compatta ed è meglio esplorarla a piedi.

L’Aquila è compatta ed è meglio esplorarla a piedi. Quando andare: Il 2026 è un anno ideale, con eventi culturali in tutte le stagioni.

Il 2026 è un anno ideale, con eventi culturali in tutte le stagioni. Viaggio nelle vicinanze: Roma è raggiungibile in treno per gite di un giorno, ma resta più a lungo per goderti il ​​ritmo più lento dell’Aquila.

Se hai trovato utile la nostra guida rapida su L’Aquila, vai alla sezione Viaggiare in Italia per le altre guide di città e regioni.