Venezi cita la massima di Boskov nella disputa in corso alla Fenice

La nuova direttrice musicale della Fenice, Beatrice Venezi, ha detto che “la partita non è finita finché l’arbitro non fischia”, mentre continuano le proteste allo storico teatro dell’opera di Venezia per la sua nomina.

Venezi, 35 anni, ha citato la famosa massima del defunto allenatore di calcio serbo Vujadin Boškov rispondendo alle critiche dell’orchestra e dello staff, che hanno messo in dubbio la sua nomina e presunti legami politici con il premier Giorgia Meloni.

Martedì, a margine della conferenza stampa tenutasi a Pisa, dove si prepara a dirigere la Carmen di Bizet, la Venezi ha detto di aver prestato poca attenzione alla polemica.

“Ero impegnata con il lavoro dall’altra parte del mondo e non ho seguito la vicenda da vicino”, ha detto. “Lavoro quasi esclusivamente all’estero e di questo parlerò a tempo debito. Per ora mi limiterò a dire che la partita finisce solo quando l’arbitro fischia”.

Rispondendo all’invito dell’orchestra della Fenice a fare un passo indietro, ha aggiunto: “Quali malintesi? A Venezia non ho ancora messo piede”.

Venezi trascorre la maggior parte del suo tempo all’estero

Venezi dirigerà Carmen al Teatro Verdi di Pisa il 23 e 25 gennaio, alla guida dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Ha descritto gli spettacoli come un breve ritorno in Italia prima di riprendere il suo programma internazionale.

“Questo è un piacevole intermezzo per me, insieme a due settimane a Trieste con L’ascesa e la caduta della città di Mahagonny”, ha detto. «Poi tornerò all’estero, prima a Montevideo per Carmen e poi al Teatro Colón di Buenos Aires per l’apertura di stagione con Cavalleria e Pagliacci».

Ha detto che si occuperà della controversia Fenice in una fase successiva. “Ci sono molti elementi che non sono ancora entrati nella narrazione pubblica. Questa situazione sarà analizzata, ma a tempo debito”, ha detto.

La nomina ha suscitato proteste da quando è stata annunciata a settembre. I critici sostengono che Venezi non abbia sufficiente esperienza, non avendo mai diretto un’importante orchestra di teatro d’opera prima. Sottolineano anche i suoi stretti legami con il governo. È stata nominata consigliere musicale della Meloni poco dopo l’insediamento del primo ministro e ha ricevuto elogi pubblici e un premio dal partito Fratelli d’Italia della Meloni.

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, a capo della fondazione che gestisce La Fenice, ha esortato l’orchestra a darle una possibilità.

“Credo che sarebbe opportuno lasciarle mettersi alla prova”, ha detto Brugnaro prima del concerto di Capodanno. “Ho suggerito un luogo neutrale in modo che possano conoscersi e vedere se possono lavorare insieme.”

Durante il concerto di Capodanno, diretto da Michele Mariotti, orchestra e coro hanno evitato un aperto boicottaggio ma hanno indossato una spilla dorata a forma di chiave di violino in segno di dissenso. Anche Mariotti indossava la spilla.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha difeso Venezi, dicendo che non farà sentire ai veneziani la mancanza dei suoi predecessori. Anche il questore Nicola Colabianchi ha respinto le critiche.

“Il suo curriculum è eccellente”, ha detto Colabianchi. “Ha già diretto 50 o 60 opere e ha solo 35 anni.”

L’opposizione del Movimento Cinque Stelle ha respinto la metafora calcistica di Venezi. “Ci dispiace per lei, ma l’arbitro ha già fischiato”, ha detto il partito. “La partita è finita ed entrambe le squadre sono tornate negli spogliatoi.”