Come funziona il governo italiano: Parlamento, Primo Ministro e Presidente

L’Italia ha uno dei sistemi politici più complessi d’Europa, che combina una democrazia parlamentare con un forte governo regionale e una potente corte costituzionale. Forniamo una panoramica di come funziona il governo italiano.

Riepilogo di come funziona il governo italiano: Il governo italiano opera all’interno di una repubblica parlamentare in cui il primo ministro guida l’esecutivo ma deve mantenere la fiducia del parlamento. Il potere legislativo è esercitato da un Parlamento bicamerale formato dalla Camera dei Deputati e dal Senato. Nel frattempo il presidente della repubblica funge da capo dello stato e garante della costituzione.

Il moderno Stato italiano venne creato nel 1946 dopo la caduta della monarchia e l’adozione di una costituzione repubblicana. Oggi il paese è governato attraverso un sistema in cui il potere è condiviso tra il parlamento, il governo guidato dal primo ministro e il presidente della repubblica.

Comprendere come interagiscono queste istituzioni è essenziale per seguire gli sviluppi politici in Italia.

L’Italia come Repubblica Parlamentare

L’Italia è ufficialmente la Repubblica Italiana e opera secondo un sistema parlamentare stabilito dalla Costituzione del 1948. A differenza dei sistemi presidenziali, il potere esecutivo in Italia dipende dal sostegno del parlamento. Il governo deve mantenere la fiducia di entrambe le camere legislative per restare in carica.

Le istituzioni chiave del sistema sono:

il parlamento

il governo (Consiglio dei ministri)

il presidente della repubblica

la corte costituzionale.

Questi organi insieme costituiscono il quadro della governance nazionale italiana.

Il Parlamento italiano

Il ramo legislativo dello Stato è l Parlamento italianoche approva le leggi e responsabilizza il governo. L’Italia ha un parlamento bicamerale, cioè composto da due camere con uguali poteri:

Camera dei Deputati

La Camera bassa, la Camera dei Deputati, rappresenta l’elettorato nazionale. I deputati sono eletti direttamente dagli elettori.

Senato della Repubblica

La camera alta è il Senato della Repubblica. Anche i senatori sono eletti dal pubblico, sebbene storicamente il Senato abbia incluso un piccolo numero di senatori a vita nominati per servizi illustri.

Entrambe le Camere devono approvare la legislazione nella stessa forma prima che diventi legge. Questo processo viene spesso definito “bicameralismo perfetto”, una caratteristica distintiva del sistema politico italiano.

Poiché entrambe le Camere hanno il potere di revocare la fiducia al governo, la stabilità della coalizione può essere fragile.

Il ruolo del Primo Ministro e del Governo

Il potere esecutivo è esercitato dal governo, formalmente noto come Consiglio dei ministri. Il capo del governo è il primo ministro, ufficialmente nominato presidente del Consiglio dei ministri.

L’attuale governo è guidato da Giorgia Meloni, diventata primo ministro nell’ottobre 2022.

Il governo è responsabile di:

proporre leggi

leggi di attuazione

gestire la politica nazionale

vigilare sulla pubblica amministrazione

rappresentare l’Italia a livello internazionale.

Il Consiglio dei ministri

I ministri del gabinetto supervisionano dipartimenti specifici come finanza, affari esteri, difesa e interni. Attualmente nel governo ci sono 25 ministri, tra cui due vicepremier: Antonio Tajani e Matteo Salvini. I deputati detengono anche altri portafogli.

Ministri con portafogli

Questi ministri gestiscono i principali dipartimenti governativi.

Affari Esteri e Cooperazione Internazionale — Antonio Tajani

Interni — Matteo Piantedosi

Giustizia — Carlo Nordio

Difesa — Guido Crosetto

Economia e Finanza — Giancarlo Giorgetti

Impresa e Made in Italy — Adolfo Urso

Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste — Francesco Lollobrigida

Ambiente e Sicurezza Energetica — Gilberto Pichetto Fratin

Infrastrutture e Trasporti — Matteo Salvini

Lavoro e Politiche Sociali — Marina Elvira Calderone

Formazione e merito — Giuseppe Valditara

Università e Ricerca — Anna Maria Bernini

Cultura — Alessandro Giuli

Salute — Orazio Schillaci

Turismo — Daniela Santanchè

Ministri senza portafoglio

Questi ministri siedono nel gabinetto ma supervisionano le aree politiche intergovernative piuttosto che i ministeri tradizionali.

Rapporti con il Parlamento — Luca Ciriani

Pubblica Amministrazione — Paolo Zangrillo

Affari Regionali e Autonomie — Roberto Calderoli

Protezione Civile e Politiche del Mare — Nello Musumeci

Affari europei, Mezzogiorno, Politica di coesione e PNR — Tommaso Foti

Sport e Giovani — Andrea Abodi

Famiglia, natalità e pari opportunità — Eugenia Roccella

Disabilità — Alessandra Locatelli

Riforme istituzionali e semplificazione normativa — Elisabetta Casellati

Ruolo amministrativo chiave

Segretario del Consiglio dei Ministri — Alfredo Mantovano

Questo ruolo coordina il lavoro del gabinetto e dell’ufficio del primo ministro.

Il Presidente della Repubblica

Il capo dello Stato è attualmente il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

Sebbene il ruolo sia in gran parte cerimoniale, il presidente ha diversi importanti poteri costituzionali.

Questi includono:

nominare il primo ministro

sciogliere il Parlamento

indire le elezioni

trasformando la legislazione in legge

fungere da garante della Costituzione.

Il Parlamento e i rappresentanti regionali eleggono i presidenti per un mandato di sette anni. In tempi di crisi politica, il presidente svolge spesso un ruolo cruciale nella formazione di nuovi governi.

Come si formano i governi

Dopo le elezioni nazionali, il presidente si consulta con i partiti politici per determinare chi può comandare la maggioranza parlamentare.

Se un leader sembra capace di formare una coalizione, il presidente lo invita a formare un governo. Il nuovo governo dovrà poi ottenere la fiducia in entrambe le camere del parlamento.

Se fallisce, il presidente può invitare un altro leader a provare a formare un governo o indire nuove elezioni. Questo processo spiega perché i governi italiani spesso fanno affidamento su accordi di coalizione tra più partiti.

La Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale italiana vigila sulla conformità delle leggi alla Costituzione.

Il tribunale ha il potere di:

abbattere la legislazione incostituzionale

risolvere le controversie tra i rami del governo

giudicare i casi che coinvolgono il presidente.

Le sue decisioni sono vincolanti e possono avere importanti conseguenze politiche.

Governo regionale in Italia

L’Italia è anche uno stato altamente decentralizzato. Il paese è diviso in 20 regioniciascuno con il proprio governo e presidente eletto.

Cinque regioni hanno statuto autonomo speciale:

Sicilia

Sardegna

Trentino-Alto Adige/Südtirol

Valle d’Aosta

Friuli-Venezia Giulia.

I governi regionali supervisionano settori quali l’assistenza sanitaria, i trasporti e lo sviluppo economico.

Il sistema elettorale italiano

Gli elettori italiani eleggono il Parlamento utilizzando un sistema elettorale misto che combina rappresentanza proporzionale e collegi uninominali.

Questa struttura mira a bilanciare la rappresentanza politica con una governance stabile. Tuttavia, la frammentazione dei partiti politici spesso porta a governi di coalizione.

Perché i governi italiani cambiano frequentemente

L’Italia ha frequenti cambi di governo. A ciò contribuiscono diversi fattori:

politica di coalizione

rappresentanza proporzionale

forti poteri parlamentari

divisioni all’interno dei partiti politici.

Nonostante ciò, lo stesso Stato italiano rimane stabile perché istituzioni come la Presidenza e la Corte Costituzionale garantiscono continuità.

Perché è importante comprendere il sistema politico italiano

L’Italia è la terza economia dell’Eurozona e uno dei paesi fondatori dell’Eurozona Unione Europea.

Gli sviluppi politici a Roma influenzano:

La politica economica europea

gestione della migrazione

sicurezza energetica

relazioni all’interno dell’UE.

Capire come funziona il governo italiano aiuta a spiegare i dibattiti politici e le decisioni politiche del paese.

Domande frequenti