L’Italia batte per la prima volta l’Inghilterra nella storica vittoria del Sei Nazioni

L’Italia ha scritto la storia del rugby con un’emozionante vittoria sull’Inghilterra nel Sei Nazioni. Hanno sconfitto gli inglesi per la prima volta in 33 tentativi, 23-18, in quello che è considerato il più grande risultato nella storia del rugby italiano.

Di fronte a una folla esultante allo Stadio Olimpico, la nazionale italiana di rugby ha reagito da un deficit di 18-10 battendo la nazionale inglese di rugby in un incontro drammatico.

Il momento decisivo è arrivato al 71′, quando il sostituto del mediano d’apertura Leonardo Marin si è tuffato oltre la linea per concludere un contropiede mozzafiato. L’azione è stata innescata dalle potenti corse di Monty Ioane e Tommaso Menoncello, che in precedenza avevano elettrizzato lo stadio con una brillante meta in solitaria.

Al fischio finale, il ruggito del pubblico romano echeggia in tutto lo stadio. L’Italia è sopra l’Inghilterra in classifica con 9 punti, con due vittorie all’attivo.

Una vittoria in divenire da anni

Per l’Italia la vittoria è stata più di un semplice risultato a sorpresa. È stato il culmine di anni di ricostruzione dopo periodi difficili nel Campionato Sei Nazioni.

Non molto tempo fa gli Azzurri hanno subito una dolorosa serie di 36 sconfitte consecutive nel torneo, una striscia durata sette anni prima di concludersi definitivamente nel 2022. Da allora la squadra ha gradualmente ritrovato fiducia e competitività.

Gran parte della trasformazione è stata attribuita all’allenatore Gonzalo Quesada, che ha rimodellato la squadra da quando ne è entrato in carica. Sotto la sua guida, l’Italia ha adottato uno stile di gioco più veloce e ambizioso e ha sviluppato una nuova generazione di giocatori di talento.

La vittoria sull’Inghilterra è vista da molti come la conferma che la squadra italiana non è più semplicemente la perdente del torneo.

La svolta della partita

L’Inghilterra sembrava avere il controllo all’inizio della partita, segnando due mete ben lavorate con Tommy Freeman e Tom Roebuck.

Ma lo slancio è cambiato radicalmente nella seconda metà. Nel giro di otto minuti, l’Inghilterra si ridusse a 13 giocatori dopo che due attaccanti, compreso il capitano Maro Itoje, furono mandati nel cestino dei peccati.

Intuendo l’opportunità, l’Italia aumenta la pressione e gradualmente prende il controllo del gioco.

La brillante meta di Menoncello ha animato il pubblico di casa, e il momento decisivo è arrivato quando Marin ha tagliato il traguardo a fine partita assicurandosi la storica vittoria.