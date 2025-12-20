Costo di 2€ per accedere alla Fontana di Trevi a Roma

Giulia Moretti

Sono una giornalista italiana appassionata di narrazione e di cultura locale. Nata e cresciuta nel cuore della Valle d'Aosta, scrivo per dare voce alle persone, ai luoghi e alle storie che danno forma alla nostra regione. Su 12vda | news dalla Valle d'Aosta, mi occupo di tutto: dalle notizie di comunità alle tematiche ambientali, con curiosità e attenzione.