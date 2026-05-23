Delta lancia il primo volo diretto New York-Sardegna

Il nuovo volo JFK–Olbia di Delta Air Lines, scelto tramite voto pubblico, segna un cambiamento storico nell’accesso transatlantico a una delle destinazioni più ambite del Mediterraneo.

Finora ai viaggiatori americani diretti in Sardegna veniva richiesto di collegarsi attraverso Roma, Milano o un altro hub europeo. La situazione è cambiata il 20 maggio 2026, quando Delta Air Lines ha operato il suo volo diretto inaugurale da New York JFK all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, aprendo il primo collegamento transatlantico dell’isola.

La rotta – operata quattro volte a settimana su un Boeing 767-300ER, con un tempo di volo di poco più di otto ore – è il risultato di un insolito esercizio di pianificazione democratica delle rotte. La cosiddetta Route Race di Delta ha invitato i membri e i dipendenti SkyMiles a votare su quale nuova destinazione europea si sarebbe unita alla rete del vettore. Sardegna, Malta e Ibiza erano le tre candidate. Dopo il conteggio di quasi 150.000 voti, i membri SkyMiles avevano scelto la Sardegna e i dipendenti Delta avevano scelto Malta. In una insolita dimostrazione di flessibilità aziendale, Delta ha annunciato che avrebbe aggiunto entrambi.

Una pietra miliare per Olbia e l’isola

Silvio Pippobello, amministratore delegato dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, ha descritto il nuovo servizio come “una pietra miliare storica e strategica” per la Sardegna, citando il potenziale di espansione del turismo e delle opportunità economiche, e ciò che ha definito come un rafforzamento della posizione dell’isola in uno dei mercati di viaggio più importanti del mondo.

Le tariffe sulla nuova rotta vanno da circa $ 750 a $ 1.000 e il servizio è operativo durante la stagione turistica estiva fino a ottobre. Le prenotazioni sono disponibili su delta.com.

Turismo in crescita in Sardegna

La Sardegna occupa da tempo una posizione curiosa nel turismo mediterraneo: ampiamente considerata come una delle destinazioni più belle d’Europa, ma strutturalmente svantaggiata dall’assenza di un accesso transatlantico diretto. La Costa Smeralda, nel nord-est dell’isola, attira da decenni facoltosi visitatori internazionali, ma i tempi e i costi aggiuntivi di uno scalo europeo hanno portato molti viaggiatori americani a preferire alternative più facilmente raggiungibili.

Il vicepresidente senior per la pianificazione della rete di Delta, Paul Baldoni, ha descritto l’espansione come parte di una strategia per offrire destinazioni “scelte direttamente dai nostri passeggeri più fedeli”.

La tempistica non è casuale. Il cosiddetto effetto White Lotus – l’aumento dell’interesse americano per le destinazioni insulari italiane dopo la terza stagione della serie HBO ambientata in Sicilia – ha reso l’estetica delle isole del Mediterraneo una delle tendenze di viaggio dominanti nel mercato statunitense. La Sardegna, con la sua particolare combinazione di drammaticità costiera, identità culinaria e relativa esclusività, si colloca perfettamente in quel momento.