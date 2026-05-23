Time Out colloca Firenze al nono posto tra le migliori città per cultura

Il capoluogo toscano, Firenze, è l’unica città italiana nella top 20 mondiale secondo un sondaggio di Time Out. È riconosciuta per un’offerta culturale che va ben oltre i suoi monumenti rinascimentali.

Firenze si è classificata al nono posto nell’indagine annuale di Time Out sulle migliori città culturali del mondo, diventando così la città italiana più alta e l’unica a comparire nella top 20 globale. Il capoluogo toscano si trova tra Madrid, all’ottavo posto, e Cracovia, al decimo. Londra, Parigi e New York City occupano le prime tre posizioni.

La classifica viene stilata ogni anno dalla rivista britannica attraverso un sondaggio condotto su 24.000 residenti in 150 città del mondo. Piuttosto che misurare l’attrattiva dei visitatori, la metodologia si concentra su come le persone che vivono effettivamente in quelle città percepiscono e sperimentano la vita culturale locale – una distinzione che conferisce all’elenco un carattere diverso dagli indici turistici convenzionali.

Cosa misura l’indagine

La classifica tiene conto non solo della presenza di musei e monumenti, ma anche dell’accessibilità, della convenienza e della varietà delle attività culturali a disposizione dei residenti. Agli intervistati è stato chiesto di parlare di musei, gallerie, cinema, teatri, festival e musica dal vivo. Gli stessi redattori culturali di Time Out hanno contribuito con ulteriori valutazioni insieme alle risposte dei residenti.

Firenze ha ricevuto punteggi particolarmente alti in diverse categorie. L’indice di gradimento è arrivato al 78% per i musei e al 63% per le gallerie d’arte. L’indice di gradimento culturale complessivo della città si attesta al 72% – la stessa percentuale di residenti che hanno dichiarato al sondaggio che l’accesso alle attività artistiche e culturali a Firenze è economicamente conveniente.

Patrimonio e programmazione contemporanea

La copertura di Firenze di Time Out ha sottolineato la combinazione di patrimonio storico e programmazione culturale contemporanea attiva. Sono stati citati in primo piano i beni rinascimentali della città, tra cui le Gallerie degli Uffizi e il Corridoio Vasariano recentemente riaperto, tornato ad accesso pubblico dopo un lungo periodo di restauro. Nella valutazione della rivista rientrano anche i caffè storici, le vetrine medievali e le chiese della città.

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Altrettanto attento è stato l’attuale calendario culturale di Firenze. L’attuale mostra di Palazzo Strozzi dedicata a Mark Rothko, in corso fino al 23 agosto 2026, è stata citata come esempio della capacità della città di attrarre la grande arte contemporanea internazionale. Time Out ha inoltre evidenziato il programma estivo di Firenze di opera all’aperto, concerti jazz e proiezioni di cinema all’aperto, organizzati nelle piazze e nei giardini pubblici della città.