Gli aeroporti toscani registrano numeri record di passeggeri nel 2025

Gli aeroporti toscani hanno chiuso il 2025 con i risultati più positivi mai registrati, con quasi 9,8 milioni di passeggeri che hanno viaggiato attraverso gli aeroporti di Firenze e Pisa.

Toscana Aeroporti, che gestisce entrambe le strutture, ha dichiarato che il numero totale di passeggeri è aumentato dell’8,4% rispetto al 2024. I risultati segnano un anno record per il gruppo e confermano una crescita sostenuta dei viaggi aerei da e per la regione.

L’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha registrato il suo anno migliore di sempre, movimentando 3,8 milioni di passeggeri. Il traffico è aumentato del 9,4% su base annua, trainato principalmente dai viaggi internazionali. I passeggeri internazionali sono cresciuti del 12,2% e rappresentano oltre l’87% del traffico totale a Firenze. Questa crescita ha compensato un calo dei viaggi nazionali, che sono diminuiti del 6,4% rispetto all’anno precedente.

Le rotte più popolari da Firenze erano Parigi, Londra, Amsterdam, Barcellona e Monaco. Il giorno più trafficato dell’aeroporto è stato il 7 settembre, quando sono transitati dal terminal più di 15.100 passeggeri.

Anche l’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa ha registrato risultati record nel 2025, servendo quasi 6 milioni di passeggeri. Il traffico è aumentato del 7,8% rispetto al 2024, con una crescita registrata in ogni mese dell’anno. Il traffico internazionale a Pisa è aumentato del 6,3% e ha rappresentato quasi i tre quarti del totale dei passeggeri. Ottimo il traffico nazionale, in crescita del 12,8% su base annua.

Il giorno di punta a Pisa è stato il 28 giugno, quando sono transitati sullo scalo più di 26.700 passeggeri. Il traffico merci è rimasto sostanzialmente stabile, con oltre 12.400 tonnellate di merci e posta movimentate nel corso dell’anno, in lieve calo del 4,1%.

In entrambi gli aeroporti, Toscana Aeroporti ha superato il milione di passeggeri al mese durante il picco estivo di giugno, luglio e agosto. Anche dicembre ha segnato un nuovo record, con circa 610.000 passeggeri, in crescita del 7,8% su base annua e il miglior dicembre mai registrato.

Secondo l’azienda, i dati confermano la crescente attrattiva della Toscana come destinazione al di là della tradizionale alta stagione.

Guardando al futuro, il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai ha affermato che i risultati sottolineano il ruolo strategico del sistema aeroportuale toscano. Ha affermato che il 2026 sarà un anno chiave per trasformare la crescita dei passeggeri in un valore strutturale duraturo.

Gli investimenti previsti comprendono l’ampliamento del terminal di Pisa e la realizzazione del masterplan dell’aeroporto di Firenze. La società ha affermato che il completamento di questi progetti è sempre più urgente per soddisfare la domanda garantendo efficienza, sostenibilità e impatti positivi per il territorio più ampio.