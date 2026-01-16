Skytrax assegna a Ciampino la valutazione 4 Stelle

L’aeroporto di Roma Ciampino è stato certificato per la prima volta come aeroporto regionale a 4 stelle da Skytrax, la principale organizzazione internazionale di rating e valutazione degli aeroporti.

Il riconoscimento fa seguito ad un approfondito audit dei servizi e degli standard operativi dell’aeroporto, ufficialmente denominato Aeroporto di Roma-Ciampino GB Pastine. Skytrax ha affermato che la certificazione riflette un’esperienza solida e coerente per i passeggeri in tutto l’aeroporto.

Secondo l’organizzazione londinese, Ciampino ha raggiunto un buon livello nelle aree chiave rivolte ai passeggeri. Questi includevano il comfort del terminal, la pulizia, l’orientamento, il servizio del personale e la sicurezza e l’elaborazione dell’immigrazione. Skytrax ha inoltre evidenziato la coerenza complessiva del viaggio end-to-end dei passeggeri.

L’aeroporto è stato valutato nella categoria delle strutture che gestiscono tra i due e i cinque milioni di passeggeri all’anno. L’audit ha elogiato la disponibilità di strutture per il check-in self-service e di deposito bagagli, nonché efficienti controlli di sicurezza. Skytrax ha affermato che le modalità di imbarco sono state semplici e hanno supportato un flusso regolare di clienti.

Ulteriori risultati positivi sono stati una buona offerta di posti a sedere con prese di corrente e di ricarica. Skytrax ha anche citato aree di lavoro ben progettate, insieme a un mix strutturato di punti vendita al dettaglio e opzioni di cibo e bevande. Anche i collegamenti di trasporto convenienti con il centro di Roma sono stati considerati un punto di forza.

Ciampino è l’aeroporto secondario di Roma e serve principalmente voli low cost e a corto raggio. Opera accanto all’hub principale della capitale, l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, all’interno del sistema aeroportuale integrato di Roma.

Grandi novità per gli aeroporti di Roma

Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma (AdR), che gestisce sia gli aeroporti di Ciampino che quelli di Fiumicino, ha affermato che la certificazione segna un importante passo avanti. Lo ha descritto come una pietra miliare nel programma di miglioramento continuo perseguito negli aeroporti di Roma.

Troncone ha affermato che Ciampino svolge un ruolo strategico sia per Roma che per l’Italia. Ha aggiunto che il rating Skytrax rafforza la posizione dell’aeroporto all’interno di un ambiente operativo a duplice uso, servendo sia il traffico commerciale che quello istituzionale.

Il riconoscimento si aggiunge ad un periodo forte per il sistema aeroportuale romano. Nel 2024 Fiumicino entra per la prima volta nella classifica Skytrax World’s Top 10 Airports. Ha inoltre mantenuto la valutazione Skytrax a 5 stelle per il terzo anno consecutivo, posizionandolo tra i soli 12 aeroporti in tutto il mondo a detenere la classificazione più alta.

AdR ha affermato che il premio Ciampino conferma l’attenzione alla qualità del servizio in aeroporti di diverse dimensioni e funzioni.