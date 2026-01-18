San Francesco d’Assisi all’800

Nel 2026 l’Italia festeggia gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Poche figure medievali attirano ancora un’attenzione così ampia, eppure Francesco parla attraverso i secoli perché le sue idee affrontano tensioni umane durature. Dobbiamo solo guardare gli articoli di notizie per capire che la ricchezza, il potere, la violenza e il posto dell’umanità nel mondo naturale sono ancora in risonanza con il pubblico.

Nato ad Assisi nel 1181 o 1182, Francesco visse in un periodo di rapidi cambiamenti sociali. Il commercio si espanse. Le città si arricchirono. La Chiesa accumulò terre, influenza e autorità politica. Eppure, in questo contesto, Francesco ha scelto la povertà radicale – una decisione che ha turbato sia i leader civili che i funzionari della Chiesa.

Francesco non iniziò la sua vita come un outsider religioso. Era il figlio di un ricco commerciante di stoffe. Godeva di conforto, ambizione e riconoscimento pubblico. Le prime fonti, infatti, descrivono un giovane amante dei bei vestiti e del prestigio sociale, il che rende ancora più sorprendenti le sue scelte successive.

Conversione e messaggio

La conversione di Francesco si svolse gradualmente, segnata dalla malattia, dalla prigionia e dalla disillusione nei confronti della gloria militare. Francesco però non ha rifiutato il mondo con rabbia, si è allontanato con l’obbedienza e la convinzione. Credeva che Cristo lo avesse chiamato a vivere senza possedimenti o status.

Questa scelta ha messo in discussione la pratica religiosa accettata. La santità medievale appariva spesso dietro le mura dei monasteri, ma Francesco rifiutò la clausura. Predicò nelle strade, nei campi e nei mercati e il suo messaggio raggiunse persone escluse dalla teologia formale.

Francesco ha anche rimodellato l’atteggiamento nei confronti dell’autorità. Ha rifiutato il potere all’interno del suo stesso movimento, insistendo sul fatto che leadership significa servizio. Questo approccio influenzò gli ordini religiosi e i riformatori successivi.

La natura ha avuto un ruolo centrale nella sua spiritualità. Francesco parlò degli animali, del fuoco e dell’acqua come di parenti, non trattando la creazione semplicemente come una decorazione simbolica. Credeva che riflettesse l’ordine divino e meritasse rispetto.

I movimenti ambientalisti moderni fanno spesso riferimento a Francesco, anche al di fuori dei contesti religiosi. Il suo linguaggio offre un quadro etico piuttosto che soluzioni tecniche. Si chiedeva come gli esseri umani dovrebbero vivere nella natura, non come dovrebbero dominarla.

L’impegno di Francesco per la pace ampliò ulteriormente la sua influenza. Durante la Quinta Crociata, viaggiò per incontrare il sultano al-Kamil in Egitto, attraversando le linee nemiche senza armi o protezione. L’incontro non pose fine alla guerra, ma costituì un raro esempio di dialogo.

Canonizzazione

La Chiesa cattolica riconobbe formalmente e rapidamente l’influenza di Francesco, canonizzandolo nel 1228, solo due anni dopo la sua morte. Da allora, artisti, scrittori e teologi sono tornati ripetutamente alla sua vita, e ogni epoca trova un nuovo significato nelle sue azioni.

Nel 2026, Assisi e l’Italia ospiteranno grandi commemorazioni, pellegrinaggi ed eventi accademici. Un evento importante sarà l’esposizione delle sue reliquie, quando il suo corpo sarà traslato dalla cripta alla chiesa inferiore della Basilica per la venerazione pubblica dal 22 febbraio al 22 marzo. Anche l’Italia ne ripristinerà 4th Ottobre, festa di San Francesco, come festa nazionale.

Ma l’appello di Francesco non dipende dalla cerimonia. La sua vita rimane avvincente perché espone domande scomode. Cosa richiede una buona vita? A cosa si dovrebbe rinunciare? Quali responsabilità accompagnano la fede?

Su Italy News Online forniremo articoli originali sulla vita e gli insegnamenti di San Francesco d’Assisi, in ogni mese del 2026.