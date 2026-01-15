Milano Cortina 2026 ed ENIT firmano accordo sul turismo

Fondazione Milano Cortina 2026 ed ENIT SpA hanno siglato un accordo strategico per promuovere il turismo italiano in vista dei Giochi Invernali.

La partnership mira a mostrare i territori italiani a milioni di spettatori e visitatori durante gli eventi olimpici e paralimpici. I Giochi torneranno in Italia per la prima volta dopo 20 anni, riportando il Paese sulla scena mondiale.

Si prevede che Milano Cortina 2026 fungerà da catalizzatore per la promozione del patrimonio storico, culturale e naturale dell’Italia attraverso lo sport.

L’ENIT ha affermato che l’accordo rientra nella sua missione di lunga data di rafforzare il settore turistico nazionale. L’agenzia collaborerà con il comitato organizzatore per integrare l’offerta turistica e i servizi culturali in tutta Italia.

L’ENIT sosterrà inoltre iniziative che valorizzino selezionate eccellenze locali considerate pilastri del Brand Italia.

La partnership offre una grande visibilità internazionale collegando il sistema turistico italiano e la piattaforma Italia.it ai Giochi. Gli organizzatori hanno affermato che l’accordo riflette i valori olimpici tra cui eccellenza, inclusione e sostenibilità.

Andrea Varnier, CEO di Fondazione Milano Cortina 2026, ha affermato che i Giochi sono una potente vetrina globale per un’Italia innovativa e accogliente.

La presidente dell’ENIT, Alessandra Priante, ha affermato che l’evento rappresenta una grande opportunità di crescita economica e sociale. Ha aggiunto che gli eventi sportivi internazionali rimangono un forte motore del turismo e aiutano a promuovere destinazioni meno conosciute.