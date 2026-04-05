Gravina e Buffon si dimettono dopo aver saltato il terzo Mondiale consecutivo

L’eliminazione degli Azzurri dalla Bosnia-Erzegovina ai calci di rigore manda in shock il calcio italiano, provocando le dimissioni sia del presidente della federazione Gabriele Gravina che del leggendario portiere Gianluigi Buffon.

Il capitolo più umiliante del calcio italiano si è approfondito giovedì con le dimissioni di Gabriele Gravina dalla carica di presidente della Federcalcio italiana (FIGC). Anche Gianluigi Buffon si è dimesso dalla carica di capo della delegazione italiana ed entrambi gli uomini hanno citato la straordinaria incapacità degli Azzurri di qualificarsi per la terza Coppa del Mondo consecutiva.

Il destino dell’Italia è stato segnato martedì sera quando l’Italia è stata sconfitta ai calci di rigore contro la Bosnia-Erzegovina nella finale degli spareggi di qualificazione. Il risultato ha confermato i quattro volte campioni del mondo come gli unici ex vincitori della Coppa del Mondo a perdere tre tornei consecutivi. La FIGC ha annunciato che il 22 giugno verrà eletto il successore di Gravina.

Gravina, che ha affrontato intense critiche per i ripetuti crolli dell’Italia nelle qualificazioni ma ha anche presieduto la vittoria degli Azzurri agli Europei 2020, ha detto di essere partito con un misto di dolore e tranquillità. Ha riconosciuto che i membri della federazione lo avevano esortato a restare, ma ha insistito sul fatto che la sua decisione era già stata presa.

“Dopo tanti anni c’è grande tristezza, ma anche serenità. Ringrazio i tesserati che, anche oggi, mi hanno dimostrato grande vicinanza, stima, sostegno e anche insistenza nel continuare. Ma la mia decisione era già ferma e ben ponderata.”— Gabriele Gravina, Presidente uscente della FIGC

Buffon si è ritirato pochi minuti dopo la sconfitta

Buffon, l’iconico portiere che ha alzato la Coppa del Mondo con l’Italia nel 2006, ha descritto le sue dimissioni come una reazione istintiva. Ha detto di essersi dimesso pochi minuti dopo il fischio finale. Su richiesta dei funzionari della federazione, ha accettato di ritardare la resa pubblica per dare tempo alla riflessione.

” Presentare le mie dimissioni un minuto dopo la fine della partita contro la Bosnia è stato un atto urgente, venuto dal profondo di me. È stato spontaneo come le lacrime e il dolore nel cuore che so di condividere con tutti voi. “- Gianluigi Buffon, tramite social media

Buffon ha aggiunto che una volta resa pubblica la propria decisione, Gravina si è sentito libero di portarla avanti: “Ora che il presidente Gravina ha scelto di fare un passo indietro, mi sento libero di fare quello che ritengo un atto di responsabilità”.

Le doppie partenze lasciano il calcio italiano di fronte a un bivio, con la FIGC ora incaricata di ricostruire la propria struttura di leadership prima delle elezioni presidenziali del 22 giugno.