Il tasso di natalità in Italia continua a diminuire mentre la popolazione rimane stabile

I nuovi dati dell’Istat mostrano che la crisi demografica in Italia si sta aggravando, con appena la metà del numero di bambini nati rispetto al 2008. È solo l’immigrazione a mantenere stabile la popolazione.

Nel 2025 l’Italia ha registrato il numero di nascite più basso di sempre, con appena 355.000 bambini nati in tutto il Paese. Si tratta di un calo di circa 15.000 unità rispetto all’anno precedente e poco più della metà dei 576.000 registrati nel 2008, secondo i dati provvisori pubblicati martedì dall’Istat, l’agenzia nazionale di statistica.

Il tasso di fertilità è sceso a una media di 1,14 figli per donna, in calo rispetto a 1,18 nel 2024, in quello che l’Istat ha confermato come la continuazione di un lungo declino strutturale. In lieve aumento anche l’età media in cui le donne italiane partoriscono, passando da 32,6 a 32,7 anni. In Italia una nascita su otto è avvenuta da genitori stranieri.

A fronte di 355.000 nascite, l’Istat ha registrato 652.000 decessi nel 2025. Ciò significa che la variazione naturale della popolazione italiana è stata profondamente negativa, con decessi quasi doppi rispetto al numero delle nascite.

L’immigrazione tiene la linea

Nonostante questo forte squilibrio, la popolazione complessiva dell’Italia è rimasta sostanzialmente stabile a 58,943 milioni all’inizio del 2026, mantenuta al livello dalla continua migrazione in entrata. Nel 2025 circa 440.000 persone si sono trasferite in Italia, mentre 144.000 sono emigrate, producendo un dato migratorio netto che ha compensato il calo naturale.

L’Istat è stato schietto riguardo alla realtà strutturale alla base di questi numeri. “L’Italia rimane un Paese in cui solo un saldo migratorio molto positivo può compensare un cambiamento naturale ampiamente negativo, e dove la popolazione continua a invecchiare”, si legge. “Le tendenze demografiche sono in linea con quelle osservate negli ultimi anni”.

L’Italia è anche tra i paesi europei con la più alta aspettativa di vita – 81,7 anni per gli uomini e 85,7 anni per le donne nel 2025 – un dato che, pur essendo un segno di successo nel campo della sanità pubblica, intensifica anche la pressione sui sistemi pensionistici, sanitari e sui servizi sociali man mano che cresce la percentuale di cittadini più anziani.

La “priorità assoluta” della Meloni

Il premier Giorgia Meloni ha più volte descritto l’inversione del calo del tasso di natalità in Italia come una “priorità assoluta” per il suo governo. Da quando è entrata in carica nel 2022, la sua amministrazione ha introdotto un pacchetto di misure di sostegno familiare, tra cui un assegno familiare universale, agevolazioni fiscali basate sul reddito per le madri che lavorano e incentivi progettati per incoraggiare le donne a rimanere nel mondo del lavoro dopo aver avuto figli.

I risultati finora offrono poco conforto. La linea di tendenza ha continuato a scendere e, attestandosi a 1,14, il tasso di fertilità dell’Italia rimane ben al di sotto dei 2,1 figli per donna necessari per mantenere una popolazione stabile senza migrazione. È anche tra i più bassi d’Europa.

Il dilemma non è unicamente italiano. In tutta l’Europa meridionale e orientale, i tassi di fertilità sono diminuiti drasticamente negli ultimi decenni poiché i costi abitativi sono aumentati, le donne sono entrate nell’istruzione superiore e nel mondo del lavoro in numero maggiore e l’incertezza economica ha reso le generazioni più giovani più caute nel creare una famiglia. Ma la combinazione di fertilità molto bassa, aspettativa di vita molto elevata e persistente ambivalenza culturale sull’immigrazione come soluzione demografica rende la sfida particolarmente acuta.

Le nascite in Italia sono ormai diminuite di quasi il 38% rispetto al 2008, quando nacquero 576.000 bambini. In base alle tendenze attuali, la cifra di 355.000 nel 2025 non rappresenterà un limite, ma semplicemente una pietra miliare in una continua discesa.