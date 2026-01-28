Guida alle date del Carnevale 2026

Il Carnevale in Italia 2026 si preannuncia come un momento clou del calendario. Con festeggiamenti che durano gran parte di febbraio e in molti luoghi già a fine gennaio, la stagione porta sfilate spettacolari, tradizioni secolari, carri elaborati, maschere storiche e vivaci festeggiamenti da nord a sud.
Date principali e panoramica
- Periodo ufficiale di Carnevale (Nazionale): la stagione si svolge ampiamente in tutta Italia da Giovedì 12 febbraio A Martedì grasso, 17 febbraio 2026.
- Molti carnevali famosi iniziano giorni o addirittura settimane prima, con eventi già a partire dal 31 gennaio in città come Venezia e Acireale.
Punti salienti dei principali carnevali del 2026
Venezia (Carnevale di Venezia)
Date: 31 gennaio – 17 febbraio 2026
Questo è il Carnevale più famoso d’Italia, famoso in tutto il mondo per le sue maschere eleganti, i costumi barocchi e gli eventi drammatici come il Volo dell’Angelo su Piazza San Marco.
Viareggio (Carnevale di Viareggio)
Date: 1 – 21 febbraio 2026
Famosa per i suoi giganteschi carri allegorici di cartapesta che sfilano sul lungomare, Viareggio è uno degli eventi carnevaleschi più spettacolari d’Europa. (offerteForme)
Putignano (Carnevale di Putignano)
Date: 1 febbraio – 17 febbraio 2026
Uno dei carnevali più antichi d’Europa, Putignano è famoso per i carri satirici, le maschere colorate e la tradizione Festa dell’Orso.
Sito ufficiale: Sito ufficiale del Carnevale di Putignano
Carnevale di Acireale (Carnevale di Acireale)
Date: 31 gennaio – 17 febbraio 2026
Ambientato in Sicilia, questo elegante carnevale presenta carri artistici ricoperti di fiori ed è ideale per famiglie e amanti dell’artigianato.
Roma (Carnevale di Roma)
Date: 12 – 17 febbraio 2026
Il Carnevale di Roma porta costumi storici, musica e sfilate teatrali in ambientazioni iconiche come Piazza del Popolo E Via del Corso nel centro storico della città.
- Nota: il programma di Roma è organizzato dal Comune di Roma e dalle relative associazioni culturali; specifici collegamenti a siti “ufficiali” vengono generalmente pubblicati tramite Comune di Roma pagine di eventi e piattaforme turistiche locali.
Altri carnevali degni di nota
- Carnevale di Cento (Emilia-Romagna): Conosciuto come il Carnevale gemellato con Rio, con vivaci carri allegorici e spettacoli dal vivo.
- Carnevale di Foiano della Chiana (Toscana): Uno dei carnevali documentati più antichi d’Italia, risalente al XVI secolo.
- Carnevali in Sardegna: Tradizionale compreso Mamuthones E Issohadores di Mamoiada, e il Boes e Merdules di Ottana.