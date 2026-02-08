Il sospetto sabotaggio ferroviario provoca gravi disagi

Le autorità italiane stanno indagando su una serie di sospetti attacchi di sabotaggio sulla rete ferroviaria del nord Italia. Hanno causato gravi disagi durante l’inizio dei Giochi Olimpici Invernali.

La polizia ha confermato tre distinti incidenti che hanno comportato danni alle infrastrutture ferroviarie nei giorni circostanti la cerimonia di apertura, provocando ritardi fino a due ore e mezza sulle principali rotte che collegano le principali città del nord.

L’interruzione più grave si è verificata sulla linea Bologna-Venezia, uno dei corridoi ferroviari più trafficati d’Italia. Un incendio ha danneggiato l’infrastruttura ferroviaria, costringendo la sospensione temporanea dei servizi e provocando diffusi ritardi. Nella stessa zona gli agenti hanno poi rinvenuto cavi elettrici recisi e un rudimentale ordigno esplosivo piazzato in prossimità dei binari.

Ulteriori incidenti si sono verificati lungo la costa adriatica. Vicino a Pesaro, la polizia ha detto che uno scambio era stato deliberatamente dato alle fiamme, mentre ulteriori danni al cavo sono stati riscontrati diverse ore dopo vicino a Bologna. Gli investigatori ritengono che gli attacchi siano collegati e potrebbero essere stati programmati in concomitanza con l’apertura dei Giochi.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha descritto gli incidenti come atti di “grave sabotaggio”, tracciando paralleli con gli attacchi alla rete ferroviaria francese ad alta velocità durante le Olimpiadi estive di Parigi nel 2024. Il vice primo ministro e ministro dei trasporti Matteo Salvini ha affermato che le somiglianze erano “chiare sia nei tempi che nel metodo”.

“Questi atti di inaudita gravità non macchiano in alcun modo l’immagine dell’Italia nel mondo”, ha detto Salvini. “I Giochi Olimpici rafforzeranno invece un’immagine positiva e convincente del nostro Paese”.

Bologna chiusa per poco ma servizi tornati alla normalità

La Stazione Centrale di Bologna, snodo cruciale a livello nazionale che collega le direttrici nord-sud ed est-ovest, è stata temporaneamente chiusa su tratti della rete ad alta velocità. L’operatore ferroviario statale Rete Ferroviaria Italiana ha affermato che i servizi stanno gradualmente tornando alla normalità entro sabato pomeriggio, anche se persistono ritardi su alcune linee a lunga percorrenza.

La polizia ha detto che nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità degli attacchi. Un portavoce ha confermato che le unità antiterrorismo stanno assistendo gli investigatori locali e che la sicurezza è stata rafforzata lungo tutta la rete ferroviaria, in particolare sulle rotte che servono le sedi olimpiche.