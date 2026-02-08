L’Italia è al primo posto nel medagliere dopo la prima giornata

Francesca Lollobrigida ha consegnato un oro emozionante e storico per l’Italia nella giornata di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia inizia la seconda giornata in testa al medagliere.

Ancor prima che la coppia finale dei 3.000 metri di pattinaggio di velocità femminile fosse terminata, Tommaso veniva spinto verso il centro della pista. Sua madre, che correva nel giorno del suo 35esimo compleanno, aveva appena infranto il record olimpico e si stava avvicinando al titolo. Quando Joy Beune e Isabelle Weidemann non sono riuscite a minacciare il suo tempo, Lollobrigida è corsa attraverso lo stadio per raccogliere suo figlio mentre l’oro veniva confermato.

L’italiana ha tagliato il traguardo al Milano Ice Park in 54,28 secondi, tagliando di due secondi e mezzo il record stabilito da Irene Schouten a Pechino 2022. Ha segnato il primo oro olimpico di Lollobrigida ai suoi quarti Giochi, dopo l’argento di quattro anni fa, e ha acceso i festeggiamenti nell’arena.

Ogni split dei pattinatori successivi ha suscitato ruggiti dalla folla mentre i tempi lampeggiavano in rosso. L’argento è andato alla norvegese Ragne Wiklund, mentre l’olandese Marijke Groenewoud non è riuscita ad avvicinarsi, mentre Beune e Weidemann non si sono mai avvicinati. Lollobrigida era già in lacrime prima che finisse l’ultima coppia. “Questa medaglia significa molto”, ha detto. “Dimostra che non devi arrenderti. Sono diventata mamma e sono tornata a correre.” Bronzo per la canadese Valérie Maltais.

Medaglie nello sci alpino maschile

Il momento d’oro dell’Italia ha coronato una prima giornata straordinaria che aveva già regalato medaglie nello sci alpino maschile. A Bormio, lo svizzero Franjo von Allmen è emerso come il vincitore a sorpresa dopo una gara drammatica che ha visto per breve tempo i suoi compagni di squadra occupare tutti e tre i posti del podio. Von Allmen ha tagliato di sette decimi il miglior tempo stabilito dal favorito Marco Odermatt, che ha concluso fuori dalle medaglie.

L’invasione svizzera non durò. Gli italiani Giovanni Franzoni e Dominik Paris sono saliti al secondo e terzo posto, spingendo Odermatt e Alexis Monney fuori dal podio. È stato un risultato raro per i padroni di casa, che avevano vinto solo tre medaglie nella discesa libera maschile dal 1948 e ne avevano aggiunte altre due in una giornata toccante.

Dopo aver vinto l’argento, Franzoni ha dedicato la sua medaglia al caro amico e compagno di squadra Matteo Franzoso, morto lo scorso anno all’età di 25 anni in un incidente in allenamento in Cile. “L’energia che ho tratto da quello che è successo è immensa”, ha detto. “So che mi sta guardando.” Per Parigi, il bronzo ha segnato la sua prima medaglia olimpica all’età di 36 anni, alla sua quinta edizione dei Giochi.

Con un oro, un argento e un bronzo, l’Italia ha concluso la prima giornata a pari merito con Giappone e Norvegia in testa al medagliere.