In questo giorno: nascita dell’artista Fra Bartolommeo

Nato il 28 marzo 1472 a Savignano di Prato, in Toscana, Fra Bartolommeo, frate domenicano e maestro del pieno Rinascimento, le cui figure si diceva si muovessero “con una grazia serafica che deve aver colpito il giovane Raffaello con la forza della rivelazione”.

Fra Bartolommeo fu classificato accanto a Michelangelo, Raffaello e Leonardo. Ha gettato i suoi quadri nel falò. Rimase in silenzio per quattro anni. Poi è tornato e ha cambiato il corso dell’arte europea. Nel 554esimo anniversario della sua nascita, INO racconta la storia del grande pittore più sottovalutato del Rinascimento italiano.

Primi anni di vita e formazione

Figlio di un mulattiere di un piccolo paese vicino a Prato, Bartolommeo crebbe fino a essere considerato uno dei quattro più grandi pittori della sua epoca, accanto a Michelangelo, Raffaello e Leonardo da Vinci. Poi, in preda a una crisi religiosa così profonda da metterlo a tacere per quasi quattro anni, gettò le sue opere in un falò pubblico e divenne frate. Quando tornò a dipingere, non lo fece come artista privato ma come servitore del suo monastero, producendo opere che avrebbero plasmato la direzione dell’arte dell’Alto Rinascimento in tutta Italia.

Il suo nome secolare era Bartolommeo di Pagholo del Fattorino. Acquisì il soprannome di Baccio della Porta perché la casa della sua famiglia a Firenze si trovava vicino alla porta della città allora conosciuta come Porta San Pier Gattolini. Nella prima adolescenza era stato raccomandato alla bottega di Cosimo Rosselli dallo scultore Benedetto da Maiano e nel 1490 o 1491 aveva stretto una collaborazione di studio con un altro allievo di Rosselli, Mariotto Albertinelli. I due formavano una coppia improbabile. Albertinelli era, a detta di tutti, molto più mondano del suo compagno, e la loro amicizia era periodicamente messa a dura prova dalla crescente pietà di Bartolommeo. Ma la loro collaborazione produsse opere di grande eleganza, e Bartolommeo in particolare fu presto riconosciuto come uno dei pittori più dotati della sua generazione a Firenze.

Zittito dall’esecuzione di Savonarola

Il silenzio di quattro anni che seguì l’esecuzione di Savonarola è uno degli episodi più straordinari della storia dell’arte rinascimentale. Ecco un uomo giudicato dai suoi contemporanei accanto ai più grandi pittori viventi e semplicemente si fermò. Ciò che lo riportò indietro non fu un cambiamento di opinione sulla teologia di Savonarola, ma un’istruzione del suo superiore a San Marco, il quale gli fece notare che le finanze del monastero dipendevano dalla vendita di opere d’arte. Bartolommeo ritornò allo studio in obbedienza, e così facendo assunse la guida della bottega che circa cinquant’anni prima era stata gestita da un altro frate-pittore domenicano, Beato Angelico.

Le opere che seguirono il suo ritorno rappresentano una delle evoluzioni stilistiche più rapide della pittura rinascimentale. Il suo Visione di San Bernardocompletata nel 1507 per la Badia Fiorentina a Firenze e ora agli Uffizi, segna il momento preciso in cui la pittura fiorentina compie il passaggio dalla sobria eleganza del Quattrocento alla piena grandezza dell’Alto Rinascimento. Le figure, come ha affermato in modo memorabile uno studioso, “si muovono con una grazia serafica che deve aver colpito il giovane Raffaello con la forza della rivelazione”.

Bartolomeo e Raffaello

La relazione tra Bartolommeo e Raffaello, di 11 anni più giovane di lui, è una delle amicizie artistiche più produttive dell’epoca. Quando Raffaello venne a Firenze a metà del 1500, fece visita a Bartolommeo a San Marco, e si dice che i due si siano influenzati profondamente a vicenda. La maestria compositiva di Bartolommeo, i suoi monumentali raggruppamenti di figure, l’uso di panneggi fluidi e non specifici che conferivano alle sue figure sacre una qualità di gravità senza tempo lasciarono il segno sul giovane. Raffaello, a sua volta, mostrò a Bartolommeo ciò che era possibile in termini di scala e movimento drammatico. Quando Raffaello partì per Roma nel 1508, portò a termine due opere che Bartolommeo aveva lasciato incompiute a Firenze, un atto quasi inaudito di reciprocità collegiale tra pittori di quel rango.

Il soggiorno di Bartolommeo a Venezia, intorno al 1508, diede alla sua tavolozza una ricchezza che prima non aveva posseduto. Incontrò l’opera matura di Giovanni Bellini e dell’emergente Tiziano, e il loro uso saturo del colore si manifestò immediatamente nella sua pala d’altare per i Domenicani di San Pietro Martire a Murano, un’opera che rappresenta Dio Padre con Santa Caterina e Maria Maddalena. Quando i domenicani rifiutarono di pagare, Bartolommeo riportò il dipinto a Lucca, dove si trova nel Museo Nazionale di Villa Guinigi. È uno degli esempi più eloquenti di come il suo stile tardo fondesse la monumentalità fiorentina con il calore veneziano.

Arrivo a Roma

Alla fine arrivò a Roma nel 1513 e ciò che vide lì – gli affreschi maturi di Raffaello nelle Stanze Vaticane e soprattutto il soffitto della Cappella Sistina di Michelangelo – produsse un’ultima ondata di energia. Le sue opere successive, tra cui la Madonna della Misericordia del 1515, i grandi affreschi di San Marco e San Sebastiano in San Marco e la Pietà del 1515 circa, raggiungono un potere di espressione drammatica diverso da qualsiasi cosa nella sua carriera precedente. Il San Sebastiano, opera particolarmente suggestiva, fu acquistato dal re Enrico I di Francia.

Le opere perdute di Fra Bartolommeo

Forse nessun aspetto dell’eredità di Bartolommeo è più toccante della sua incompletezza. Tra le opere che bruciò nel falò di Savonarola c’erano dipinti di una carriera che, alla fine degli anni Novanta del Quattrocento, aveva già prodotto opere di altissima qualità. L’affresco del Ultimo Giudizio gli era stato commissionato di dipingere per Santa Maria Nuova e rimase incompiuto, completato da Albertinelli e Giuliano Bugiardini. Durante i suoi anni di attività ha realizzato oltre 1.000 schizzi e disegni preparatori; circa 500 di essi furono scoperti, del tutto casualmente, nel 1722 presso il convento di Santa Caterina a Firenze, dove le monache erano del tutto ignare del loro significato. Questi disegni – molti dei quali puri schizzi di paesaggi che rappresentano i primi esempi di questo genere nell’arte italiana – sono oggi considerati tra i più importanti del periodo.

Morì il 31 ottobre 1517, a soli 44 anni, nel convento di San Marco dove aveva vissuto per 17 anni. Giorgio Vasari riferì di essere morto di “violenta febbre” dopo aver mangiato fichi; gli studiosi hanno generalmente concluso che la malaria è la causa più probabile. Fu sepolto a San Marco. Raffaello lo avrebbe seguito nel giro di tre anni.

Principali siti da visitare per vedere le opere di Fra Bartolommeo

Sebbene la maggior parte delle opere di Fra Bartolommeo siano state create e rimangano a Firenze, ci sono altri luoghi in cui sono esposte le sue opere.

Da famoso a quasi dimenticato

La relativa oscurità di Fra Bartolommeo oggi, rispetto alla fama imponente di Michelangelo, Leonardo e Raffaello, è in parte una conseguenza delle scelte da lui compiute. Non andò a Roma quando Roma faceva fama. Bartolommeo produsse solo opere religiose per istituzioni religiose, non commissioni papali o ritratti ducali. Ha bruciato i suoi primi dipinti. Era, come disse senza mezzi termini lo studioso del Rinascimento John Van Dyke, qualcosa di simile a un fanatico religioso, un uomo per il quale preghiera e pittura erano la stessa devozione espressa in due lingue diverse.

Eppure la sua influenza, che si estende attraverso Raffaello e quindi attraverso l’intera tradizione della pittura del pieno Rinascimento e del Barocco, è incommensurabile. I fluenti panneggi di cui fu pioniere, conferendo alle sue figure sacre una gravità ultraterrena, divennero per un secolo il linguaggio visivo della pittura sacra. Il suo approccio alla composizione, raggruppando le figure in arrangiamenti calmi ed equilibrati che tuttavia trasmettono un profondo peso spirituale, ha definito cosa potrebbe essere una pala d’altare. Fu il pittore del Rinascimento; ammirato più profondamente da coloro che in realtà sapevano quanto fosse difficile fare ciò che faceva sembrare senza sforzo.