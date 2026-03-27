L’Italia acquista Antonello Ecce Homo e promette di continuare ad acquistare

Un minuscolo pannello devozionale, Ecce Homo, di Antonello da Messina, levigato da secoli di preghiera, è stato esposto giovedì al Senato di Roma. Con un valore di 14,9 milioni di dollari, è quasi certamente l’ultima opera di uno dei pittori italiani più trasformativi ancora in mani private.

Per la maggior parte dei suoi cinque secoli e mezzo di esistenza, il dipinto è vissuto tranquillamente in mani private: portato in una borsa di pelle, portato fuori per la preghiera, baciato così tante volte che il volto di San Girolamo sul retro si è consumato quasi completamente. Giovedì Antonello da Messina Ecce Homo è stato inaugurato nella Sala Capitolare del Palazzo della Minerva a Roma. Fu allora che il ministro della Cultura Alessandro Giuli annunciò che l’Italia intendeva acquistare molto di più.

“È vero che esiste una politica per intensificare queste acquisizioni”, ha detto Giuli all’Associated Press dopo la presentazione dell’opera. “Vogliamo che le persone capiscano quanto sia importante per noi riportare in Italia opere di grande significato artistico e pubblico e renderle disponibili al mondo e agli italiani”.

Le nostre tasche non sono profonde, dato che il bilancio del Ministero della Cultura non rappresenta nemmeno lo 0,3% del bilancio nazionale, ma è abbastanza grande per acquistare opere d’arte. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli

L’acquisizione è stata completata quando Giuli è volato personalmente a New York per finalizzare la transazione presso la sede di Sotheby’s. La vendita privata è stata negoziata poco prima che l’opera venisse battuta all’asta serale di Sotheby’s Old Masters il 5 febbraio. Era stato stimato tra i 10 e i 15 milioni di dollari.

L’Ecce Homo arriva nella proprietà pubblica italiana in un momento eccezionale di concentrazione. Segue nel giro di poche settimane l’acquisto da parte del governo di un ritratto di Caravaggio per 30 milioni di euro. Giuli si è sforzato di inquadrare tutto questo non come una spesa sfrenata ma come un perno strategico deliberato. Si tratta di una dichiarazione secondo cui lo Stato italiano intendeva recuperare opere di singolare significato nazionale ovunque emergessero sul mercato internazionale, anche nei limiti del budget del Ministero della Cultura.

A proposito del lavoro

L’Ecce Homo acquisito dall’Italia è considerato probabilmente l’ultimo Antonello ancora in mani private, precedentemente posseduto da un collezionista cileno e successivamente passato per Wildenstein & Co. di New York e il commerciante fiorentino Fabrizio Moretti. La sua attribuzione ad Antonello fu fatta per la prima volta nel 1985 dallo storico dell’arte Federico Zeri. Con solo circa 40 dipinti conosciuti di Antonello da Messina, l’acquisizione rappresenta un grande colpo per qualsiasi museo che alla fine lo riceverà.

Il dipinto è notevole non solo per la sua qualità artistica ma anche per la sua biografia fisica. Progettato per la devozione privata, ha viaggiato per anni nella custodia in pelle del suo proprietario: un atto di fede portatile, abbastanza piccolo da poter essere portato in viaggio, abbastanza intimo da poter essere tenuto durante la preghiera. L’usura sul volto di San Girolamo non è un danno in senso convenzionale; è la prova dell’uso, di un rapporto tra un oggetto e una persona che dura da decenni. Lo stesso Ecce Homo, Cristo presentato alla folla con gli occhi arrossati, il sangue che traccia la corona di spine, non mostra nulla di tutto ciò. Fu il verso, il santo privato, non il Cristo pubblico, ad essere baciato.

Chi era Antonello da Messina?

Nato intorno al 1430 a Messina, in Sicilia, Antonello di Giovanni d’Antonio, noto come Antonello da Messina, è uno dei pittori più importanti ed enigmatici del Rinascimento italiano. È, in un certo senso, il primo vero pittore europeo. Nessun altro artista italiano del Quattrocento rispose in modo così diretto ai principali maestri di Bruges e Bruxelles, né ai giganti della pittura francese provenzale.

Formatosi a Napoli sotto Niccolò Colantonio, dove la pittura olandese era di moda, Antonello sembra aver incontrato la tecnica fiamminga dell’olio attraverso la collezione di Alfonso V d’Aragona e forse attraverso il contatto diretto con il più affermato seguace di Jan van Eyck, Petrus Christus. Da queste fonti ha assorbito qualcosa di trasformativo: la capacità di costruire forma e luce attraverso strati di olio traslucido piuttosto che disegnare e sfumare.

La sua pratica di costruire forme con il colore piuttosto che con linee e ombre influenzò notevolmente il successivo sviluppo della pittura veneziana. Quando arrivò a Venezia nel 1475, la sua innovativa Pala di San Cassiano lasciò un’impronta duratura su Giovanni Bellini e altri maestri veneziani. I ritratti che vi dipinse rappresentarono una nuova tappa nell’evoluzione del genere in Italia.

John Pope-Hennessy descrisse Antonello come “il primo pittore italiano per il quale il ritratto individuale era una forma d’arte a sé stante”. Con meno di 40 opere sopravvissute e una vita di circa 49 anni, morì a Messina nel febbraio 1479. La sua influenza, tuttavia, attraversò Giovanni Bellini, Giorgione e l’intera tradizione del luminismo veneziano puntando, in definitiva, verso la Gioconda e oltre.

Dove andrà a finire?

Giuli ha annunciato che il dipinto sarebbe stato prima esposto al Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila prima di proseguire in altre sedi italiane, un programma di tournée progettato, ha detto, per massimizzare l’accesso del pubblico in tutto il paese. La scelta dell’Aquila come prima tappa non è solo pratica: la città, che porta ancora la memoria del devastante terremoto del 2009, è stata al centro degli sforzi italiani di restauro culturale, e l’invio lì per primo di un tesoro nazionale ha un peso simbolico che non è andato perso agli osservatori.

La Sicilia lo rivuole

I musei di tutta Italia competono per avere la possibilità di aggiungere l’opera alle loro collezioni. Circolano voci secondo cui il capolavoro del XV secolo potrebbe essere diretto a una serie di istituzioni di alto profilo, tra cui la Pinacoteca di Brera a Milano, la Galleria dell’Accademia di Venezia o Capodimonte a Napoli, dato che Antonello ricevette gran parte della sua formazione lì e incontrò per la prima volta le tecniche fiamminghe in città.

La Sicilia ha rivendicato con passione. Antonello è nato, si è allenato a intermittenza ed è morto a Messina. I politici regionali hanno sostenuto con forza che l’opera appartiene alla sua isola natale, più plausibilmente al Museo Regionale di Messina, che conserva il suo polittico del 1473. La destinazione finale rimane ufficialmente non annunciata ed è probabile che susciti un significativo dibattito politico-culturale prima che venga definita.