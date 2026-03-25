ITA Airways registra il primo profitto in assoluto

La compagnia di bandiera italiana, ITA Airways, chiude il 2025 con un utile netto di 209 milioni di euro. Segna una pietra miliare storica per una compagnia aerea nata dalle macerie di uno dei crolli aerei più spettacolari d’Europa.

ITA Airways ha registrato il suo primo utile netto dalla fondazione della compagnia aerea, registrando utili di 209 milioni di euro per l’intero anno 2025. Il risultato, annunciato mercoledì, rappresenta un momento fondamentale per la compagnia di bandiera italiana, che ha trascorso la sua breve esistenza cercando di dimostrare che l’aviazione statale italiana potrebbe avere successo laddove Alitalia ha fallito in modo così spettacolare.

I ricavi hanno raggiunto i 3,2 miliardi di euro, di cui 2,8 miliardi di euro provenienti dal traffico passeggeri, mentre l’EBITDA si è attestato a 404 milioni di euro e l’EBIT è stato pari a 25 milioni di euro, in miglioramento di 22 milioni di euro rispetto al 2024.

Il CEO e direttore generale Joerg Eberhart ha attribuito merito sia alla trasformazione interna della compagnia aerea che ai suoi legami sempre più profondi con il Gruppo Lufthansa. “Il 2025 ha segnato un punto di svolta per ITA Airways: abbiamo chiuso per la prima volta in utile, confermando che siamo sulla strada giusta”, ha affermato. “È il risultato dell’impegno di tutta l’azienda e i primi effetti tangibili della collaborazione industriale con il Gruppo Lufthansa”. Il presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo ha fatto eco a questo sentimento, affermando che i risultati “confermano la solidità del percorso di ITA Airways e il valore della collaborazione tra i suoi azionisti”.

Il buy-in della Lufthansa

ITA Airways è di proprietà congiunta del governo italiano e del gruppo Lufthansa. Il coinvolgimento del gigante dell’aviazione tedesca è stato fondamentale per il riposizionamento della compagnia aerea.

L’ingresso di Lufthansa nell’ITA è stato il risultato di un processo lungo e talvolta litigioso. Dopo che Alitalia ha finalmente cessato le operazioni nell’ottobre 2021 dopo anni di perdite, salvataggi governativi e tentativi di salvataggio falliti, ITA Airways è stata lanciata nello stesso mese come successore più snello e di proprietà statale. Ha una flotta ridotta, meno rotte e una forza lavoro più piccola: una rottura deliberata con la struttura dei costi gonfiata che aveva condannato il suo predecessore.

Lufthansa ha avviato trattative per acquisire una partecipazione nel 2022, ma i colloqui si sono trascinati per oltre un anno a causa dei disaccordi sulla valutazione e sulle condizioni imposte dalle autorità di regolamentazione della concorrenza dell’Unione Europea. Alla fine è stato raggiunto un accordo nel 2024, con Lufthansa che inizialmente ha acquisito una quota di minoranza con opzioni per aumentare la propria partecipazione nel tempo. L’accordo ha dato a ITA l’accesso alla rete Lufthansa, all’ecosistema dei frequent flyer e alle competenze operative, vantaggi che secondo il management della compagnia aerea stanno iniziando a mostrare nei numeri.

L’accordo era visto come il percorso più credibile verso la sostenibilità a lungo termine per l’aviazione italiana, fornendo il peso commerciale e la disciplina industriale che i successivi governi italiani non erano riusciti a instillare in Alitalia attraverso decenni di intervento statale.

Dalle ceneri di Alitalia

Il contrasto con Alitalia difficilmente potrebbe essere più netto. L’ex compagnia di bandiera è diventata sinonimo di cattiva gestione e interferenza politica, bruciando miliardi di fondi pubblici per diversi decenni. Al suo apice impiegava decine di migliaia di dipendenti e operava rotte in tutto il mondo; alla fine, si era ridotto all’ombra di se stesso, tenuto in vita da prestiti di emergenza prima che la spina fosse finalmente staccata.

L’ITA è stata progettata fin dall’inizio per evitare questi errori: più piccola, più mirata e, in definitiva, destinata ad attrarre un partner strategico privato piuttosto che rimanere un salasso per le finanze pubbliche. I risultati di mercoledì suggeriscono che la strategia potrebbe finalmente funzionare.