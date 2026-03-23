La fondazione dell’Ordine Francescano

Dalla fondazione dell’Ordine Francescano nell’Umbria medievale, in Italia, al funzionamento dell’ordine moderno, Italy News Online esamina come San Francesco ha cambiato molti aspetti del cristianesimo.

Nei primi anni del Duecento, il figlio di un giovane mercante assisano cominciò ad abbandonare le aspettative riposte nei suoi confronti. Giovanni di Pietro di Bernardone, passato alla storia come Francesco, era cresciuto nel comfort. Suo padre commerciava stoffe e Francesco godeva dei privilegi di una classe commerciale in ascesa nell’Italia centrale. Si vestiva bene, spendeva liberamente e sognava di diventare cavaliere. Eppure nel 1208 qualcosa era cambiato. Dopo un periodo di malattia, prigionia durante una guerra locale e una serie di esperienze religiose, Francesco iniziò a distaccarsi dalla ricchezza, dallo status e dall’ambizione. Ciò che seguì non fu semplicemente una conversione personale, ma l’inizio di uno dei movimenti religiosi più influenti nell’Europa medievale.

Il punto di svolta è arrivato quando Francesco ha ascoltato il brano del Vangelo in cui Cristo ordina ai suoi discepoli di non portare nulla per il viaggio – né denaro, né borsa, né tunica extra – e di ricostruire la sua chiesa. Francis interpretò le istruzioni alla lettera. Ha lavorato per ripristinare la chiesa fisica in cui ha ricevuto il messaggio. Iniziò a predicare il pentimento, vestito con una semplice tunica legata con una corda, e vivendo senza averi. Il suo messaggio era diretto e semplice: seguire il Vangelo, abbracciare la povertà e servire gli altri. Ciò che lo distingueva dai riformatori precedenti non era solo l’intensità del suo impegno, ma il modo in cui viveva tra la gente comune invece di ritirarsi dalla società.

La richiesta di approvazione papale di un nuovo Ordine

Nel 1209 altri avevano cominciato ad unirsi a lui. Non erano monaci nel senso tradizionale. Non possedevano nulla, viaggiavano a piedi, lavoravano quando possibile e mendicavano quando necessario. Si chiamavano “Fratelli Minori” – frati minori – sottolineando l’umiltà e la bassezza sociale. Per questo piccolo gruppo Francesco scrisse una breve regola, composta quasi interamente da citazioni evangeliche. Con circa undici compagni si recò a Roma per chiedere l’approvazione di papa Innocenzo III. Secondo quanto riferito, la povertà radicale del gruppo causò esitazione, ma alla fine Francesco ricevette l’approvazione orale, consentendo loro di predicare. Questo momento, solitamente datato al 1210, segna la fondazione formale di quello che divenne l’Ordine Francescano.

Il primo movimento crebbe rapidamente. Nel giro di pochi anni piccoli gruppi di frati cominciarono a viaggiare per tutta l’Italia. Predicavano nei mercati e nelle piazze dei villaggi piuttosto che nei monasteri. A differenza dei monaci benedettini o cistercensi, non si ritiravano in comunità claustrali. Si spostavano costantemente, alloggiando in capanne, ospedali o dovunque venissero accolti. Il loro stile di vita era volutamente semplice: una tunica rozza, un cappuccio, sandali o piedi nudi e una cintura di corda con tre nodi che rappresentavano povertà, castità e obbedienza. Non possedevano beni personali e all’inizio erano scoraggiati anche dal maneggiare denaro. Il lavoro, soprattutto quello manuale, veniva incoraggiato, ma quando necessario veniva accettata l’elemosina.

I loro voti riflettevano gli impegni religiosi tradizionali, ma con insolita severità. La povertà significava più della semplice semplicità personale; Francesco originariamente rifiutò sia la proprietà individuale che quella comunitaria. La castità richiedeva il celibato e la piena dedizione alla vita religiosa. L’obbedienza legava i frati ai loro superiori e alla Chiesa, ma rifletteva anche l’enfasi di Francesco sull’umiltà. Non cercava gerarchia o prestigio. I frati dovevano essere “minori” in tutti i sensi: socialmente, economicamente e spiritualmente.

Crescita dell’Ordine Francescano

La crescita è stata rapida. Nel 1221 l’ordine contava diverse migliaia di membri. Nel giro di un decennio dalla sua fondazione, i frati si erano diffusi oltre l’Italia in Francia, Spagna e Germania. Il loro fascino era ampio. Le popolazioni urbane, in espansione all’inizio del XIII secolo, rispondevano ai predicatori che vivevano in mezzo a loro piuttosto che separati da loro. I francescani parlavano nelle lingue vernacolari, affrontavano le preoccupazioni quotidiane e sottolineavano la compassione e il pentimento. Il loro movimento coincise con cambiamenti più ampi nella vita religiosa medievale, inclusa una maggiore partecipazione laica e una devozione incentrata sull’umanità di Cristo.

La prima base francescana non era un monastero ma una piccola cappella conosciuta come la Porziuncola, vicino ad Assisi. Questo modesto edificio divenne il centro simbolico dell’ordine. Nelle vicinanze, Francesco riparò le chiese abbandonate e radunò i suoi seguaci.

Il movimento si espanse presto in un’altra direzione quando Chiara d’Assisi, ispirata da Francesco, fondò una comunità femminile nel 1212 a San Damiano. Queste donne, più tardi conosciute come Clarisse, adottarono ideali simili di povertà e semplicità all’interno di un ambiente di clausura. Col tempo si formò un terzo ramo, rivolto ai laici che desideravano seguire la spiritualità francescana pur rimanendo nella vita ordinaria. Questa triplice struttura – frati, donne di clausura e membri laici – contribuì a diffondere ampiamente l’influenza francescana.

Lo stesso Francesco rimase diffidente nei confronti dell’istituzionalizzazione. Si oppose alla proprietà immobiliare e alle strutture formali, temendo che la ricchezza e la stabilità avrebbero diluito la visione originale. Tuttavia, con l’espansione dell’ordine, sono emerse preoccupazioni pratiche. I frati avevano bisogno di luoghi in cui vivere, insegnare e organizzarsi. Dopo la morte di Francesco nel 1226, si svilupparono disaccordi tra coloro che volevano una stretta aderenza alla povertà assoluta e coloro che preferivano soluzioni più moderate. Queste tensioni alla fine produssero divisioni e riforme, portando ai rami francescani separati che esistono oggi, inclusi i Frati Minori, i Francescani Conventuali e i Cappuccini.

Influenza sull’arte e sulla cultura

Al di là della sua crescita organizzativa, l’Ordine francescano influenzò la cultura medievale in modi significativi. Uno dei loro contributi più notevoli è stato quello dell’arte religiosa. La spiritualità francescana ha sottolineato l’umanità di Cristo, in particolare la sua nascita e sofferenza. Ciò ha incoraggiato gli artisti a rappresentare scene religiose con maggiore realismo emotivo.

La tradizione del presepe natalizio è spesso legata allo stesso Francesco, che si dice abbia allestito un presepe vivente a Greccio nel 1223. L’accento sulla povertà, sull’umiltà e sulla quotidianità ha plasmato temi artistici nel periodo tardo medievale. Gli artisti iniziarono a ritrarre Cristo e i santi in ambienti più riconoscibili, circondati da gente comune e paesaggi naturali. Questo cambiamento ha contribuito al graduale allontanamento dagli stili bizantini astratti verso una rappresentazione più naturalistica.

Un santo associato all’ambiente

Anche il rapporto di Francesco con la natura lasciò un segno indelebile. Si riferiva al sole, alla luna e agli elementi come a fratelli e sorelle, esprimendo un senso di affinità con la creazione. Il suo “Cantico del Sole” celebrava il mondo naturale come riflesso della bontà divina. Le storie di Francesco che predica agli uccelli o che addomestica il lupo di Gubbio divennero parte della sua leggenda, storicamente precisa o meno.

Queste narrazioni rafforzavano l’idea che gli animali e la natura meritassero rispetto. Nel corso del tempo Francesco venne considerato il patrono degli animali e dell’ecologia. Mentre gli atteggiamenti medievali nei confronti degli animali non cambiarono da un giorno all’altro, la spiritualità francescana introdusse un linguaggio di compassione che influenzò il pensiero religioso successivo.

I francescani ebbero un ruolo importante anche nell’educazione e nella vita intellettuale. Sebbene lo stesso Francesco apprezzasse la semplicità, l’ordine presto produsse notevoli studiosi. I frati insegnarono nelle università emergenti, tra cui Parigi e Oxford. Figure come Bonaventura e Duns Scoto contribuirono alla teologia e alla filosofia medievale. Questo sviluppo rifletteva l’adattamento dell’ordine alle mutevoli circostanze. Pur mantenendo un ideale di povertà, i francescani divennero attivi nella predicazione, nell’insegnamento e nel lavoro missionario.

Missionari oltre Europa

I loro sforzi missionari si estesero oltre l’Europa. Lo stesso Francesco si recò nel Mediterraneo orientale durante la quinta crociata e incontrò il sultano d’Egitto. Sebbene l’incontro non abbia portato alla conversione, ha dimostrato la volontà di Francesco di impegnarsi pacificamente oltre i confini religiosi. Successivamente i francescani stabilirono missioni nel Nord Africa, nel Medio Oriente e infine nelle Americhe e in Asia. La loro enfasi sulla mobilità li rendeva adatti a tale lavoro.

Verso la fine del XIII secolo l’ordine era cresciuto fino a raggiungere decine di migliaia di membri. I frati francescani erano presenti nella maggior parte delle principali città europee. Predicavano, confessavano, si prendevano cura dei poveri e prestavano servizio negli ospedali. La loro presenza rimodellò la vita religiosa urbana. Gli ordini mendicanti come i francescani e i domenicani divennero centrali nella cura pastorale, integrando le strutture parrocchiali. La loro predicazione ha contribuito a plasmare la devozione popolare, comprese pratiche come la Via Crucis e le meditazioni sulla sofferenza di Cristo.

Riforme nell’Ordine francescano

Nonostante questo successo, le tensioni sulla povertà non sono mai scomparse del tutto. Alcuni gruppi insistevano per ritornare all’ideale originario della rinuncia completa, mentre altri accettavano soluzioni più stabili. Questi dibattiti portarono a riforme e all’eventuale separazione formale delle diverse famiglie francescane. Eppure tutti conservavano gli elementi centrali della visione di Francesco: umiltà, semplicità e servizio.

Oggi, la tradizione francescana continua in molteplici rami, contando decine di migliaia di frati in tutto il mondo, insieme a monache e laici. La loro presenza si estende attraverso i continenti, impegnati nel ministero pastorale, nell’istruzione, nel lavoro sociale e nella difesa dell’ambiente. L’abito marrone e la cintura di corda rimangono simboli riconoscibili, che collegano i frati moderni al piccolo gruppo che si recò a Roma nel 1209.

La fondazione dell’Ordine Francescano non fu concepita come un’istituzione duratura. Tutto cominciò con un pugno di uomini che cercavano di vivere il Vangelo alla lettera. Eppure la combinazione di povertà radicale, predicazione pubblica e compassione per i poveri risuonava profondamente nella società medievale. Francesco non fondò un monastero, né redasse una costituzione dettagliata né accumulò risorse. Invece, ha creato un movimento definito dall’esempio. Il predicatore scalzo di Assisi rimodellò la vita religiosa nelle città d’Europa, influenzò l’arte e la devozione e introdusse un linguaggio di rispetto per il creato che riecheggia ancora secoli dopo.