Ritornano i treni del mare del Nord Italia

I viaggiatori nel nord Italia hanno più opzioni che mai per scambiare la vita cittadina con la costa ligure questa primavera ed estate. Sabato 28 marzo verrà lanciato un programma ampliato di treni marittimi speciali per il fine settimana.

Per la prima volta due programmi ferroviari stagionali consolidati, i Treni del Mare e la Linea del Ponente, vengono riuniti in un unico orario integrato. Effettuerà 39 servizi ferroviari aggiuntivi ogni fine settimana e nei giorni festivi tra Liguria, Lombardia e Piemonte. Insieme, questi servizi rappresentano più di 45.000 posti extra disponibili ogni fine settimana per tutta la stagione primaverile ed estiva.

Due programmi, un servizio unito

I Treni del Mare sono ormai da diversi anni un appuntamento fisso dell’estate del nord Italia. Forniscono collegamenti diretti tra le città della Lombardia e le spiagge della Liguria il sabato e i giorni festivi.

Per la stagione 2026 l’offerta prevede dieci corse giornaliere – cinque all’andata e cinque al ritorno – che collegano Como, Bergamo, Milano, Saronno e Gallarate alle riviere di Ponente e Levante.

Il servizio è attivo il sabato e i giorni festivi sulle seguenti tratte:

Saronno – Taggia Arma

Como S.Giovanni – La Spezia Centrale

Bergamo-Ventimiglia

Milano Porta Garibaldi – La Spezia Centrale

Gallarate-Ventimiglia

I “Treni del Mare” fermano anche a Monza, Seregno, Gallarate, Busto Arsizio FS, Legnano, Rho, Pavia e Voghera.

Per il 2026 saranno 21 le corse dei Treni del Mare – 10 il sabato e 11 la domenica e i giorni festivi – finanziate e programmate da Regione Liguria e Lombardia in collaborazione con Trenitalia e Trenord. Il programma durerà fino al 27 settembre.

Ai Treni del Mare si aggiunge quest’anno la Linea del Ponente, che aggiunge 18 servizi che collegano la Liguria con Torino. Si svolgono due venerdì, cinque sabati e 11 domeniche dal 3 aprile al 13 settembre. Nel periodo pasquale sono disponibili ulteriori quattro collegamenti.

Una rete in crescita costruita sulla cooperazione regionale

L’espansione riflette anni di crescente collaborazione tra le tre regioni. L’assessore ligure ai Trasporti Marco Scajola ha affermato che il programma integrato è il risultato di un partenariato sempre più approfondito che si va sviluppando da diversi anni. Scajola ha indicato quello che ha definito il “Patto Tortona” e il successivo raddoppio dei treni sulla linea Genova-Milano come pietre miliari dello stesso viaggio. “Insieme ai territori vicini lavoriamo sempre più verso una visione condivisa”, ha affermato.

L’assessore lombardo ai Trasporti Franco Lucente ha sottolineato la sempre forte adozione dei treni marittimi da parte dei viaggiatori. «I numeri ci dicono che sempre più cittadini scelgono il treno per viaggi di piacere, per una mobilità sostenibile e sempre più efficiente», ha affermato, descrivendo il servizio come un importante collegamento tra le due regioni nei mesi chiave della stagione turistica.

L’assessore piemontese ai Trasporti Marco Gabusi ha confermato che la sua Regione continuerà a investire nel collegamento ferroviario con la Riviera Ligure. Lo ha descritto come ben utilizzato e strategicamente importante. Aggiunge poi che i treni sulla tratta «hanno registrato numeri significativi», a conferma che il collegamento con la costa è diventato sempre più centrale negli spostamenti dei piemontesi.

Dove possono portarvi i treni del mare?

Tra le destinazioni più popolari servite ci sono Ventimiglia, La Spezia – la porta delle Cinque Terre – Taggia Arma, Alassio, Sanremo e il pittoresco villaggio di pescatori di Camogli. I servizi sono concepiti come ritorni in giornata, con treni in partenza al mattino e servizi di ritorno in funzione la sera.

I biglietti sono disponibili presso le biglietterie Trenord, nei punti vendita e alle macchine self-service Trenitalia e sul sito trenitalia.com. Non è necessaria alcuna prenotazione.