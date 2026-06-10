In questo giorno: morte del compositore Arrigo Boito

Il 10 giugno 1918 Milano perde una delle figure più singolari della vita culturale italiana: Arrigo Boito. Era un compositore che quasi distrusse il suo rapporto con il più grande compositore d’opera del paese, per poi renderlo immortale.

Arrigo Boito nacque il 24 febbraio 1842 a Padova, figlio di un pittore di miniature italiano e di una contessa polacca. Frequentò il Conservatorio di Milano e con una borsa di studio si recò a Parigi, dove conobbe Verdi e, nel 1862, scrisse il testo per il suo Inno delle Nazioni.

Ma Boito non è mai stato semplicemente un uomo di teatro. Quando scoppiò la guerra nel 1866, si unì ai volontari di Giuseppe Garibaldi nella Terza Guerra d’Indipendenza italiana, la campagna che alla fine strappò Venezia al controllo austriaco e la consegnò al nuovo stato italiano. Il suo patriottismo era feroce quanto le sue opinioni.

Tornato a Milano, si gettò nella Scapigliatura – il movimento artistico bohémien italiano – insieme al fratello Camillo e al poeta Emilio Praga. Era un ambiente definito dal rifiuto delle convenzioni e Boito lo incarnava pienamente. Scrisse saggi sotto lo pseudonimo anagrammatico Tobia Gorrio, un’identità in codice che gli permise di attaccare l’establishment musicale pur mantenendo una certa negabilità.

L’opera che ha quasi provocato una rivolta

Mentre lavorava alla sua opera Mefistofele, Boito pubblicò articoli, influenzati da Wagner, in cui attaccava vigorosamente la musica e i musicisti italiani. Verdi fu profondamente offeso e nel 1868, quando Mefistofele fu rappresentato a Milano, le polemiche di Boito avevano provocato così tanta ostilità che ne scaturì quasi una rivolta. L’opera fu ritirata dopo due rappresentazioni.

Di tutte le opere ispirate al Faust di Goethe, Mefistofele è considerata la più fedele all’opera originale, e il libretto di Boito, scritto da lui stesso, è considerato un’opera di insolita qualità letteraria. Una versione molto rivista, prodotta a Bologna nel 1875, è rimasta nel repertorio italiano. Dopo quella cocente prima, Boito non completò mai più un’opera, preferendo concentrarsi sulla parola scritta.

La riconciliazione che ha trasformato l’opera

Boito e Verdi si riconciliarono nel 1873 e Boito intraprese la revisione del libretto per Simon Boccanegra. Ciò che seguì fu una delle partnership creative più produttive nella storia della musica. Il lavoro sui libretti di Otello e Falstaff fu una vera collaborazione: Verdi fornì suggerimenti strutturali e correzioni testuali, mentre Boito spinse Verdi a nuovi pensieri musicali.

Dopo il successo di Otello nel 1887, Boito riuscì a convincere un Verdi gravato dalla vecchiaia a intraprendere una collaborazione del tutto nuova. Il risultato fu Falstaff, adattato da Le allegre comari di Windsor e scene di Enrico IV, presentato per la prima volta alla Scala nel 1893 ed è oggi considerato uno dei massimi successi dell’opera italiana. Quando Verdi morì nel 1901, Boito era al suo capezzale.

Boito scrisse anche un libretto per Amleto, composto dal suo amico Franco Faccio, e tradusse e condensò Antonio e Cleopatra per l’interpretazione della sua amante, la grande attrice italiana Eleonora Duse.

Eredità

Boito ricevette un dottorato onorario da Cambridge nel 1893. La sua seconda opera, Nerone, alla quale aveva lavorato per decenni, rimase incompiuta alla sua morte e completata da Vincenzo Tommasini e Arturo Toscanini per una produzione del 1924 a Milano. Toscanini diresse un concerto commemorativo in onore di Boito alla Scala nel 1948.

Le periodiche riprese di Mefistofele hanno mantenuto viva la sua eredità di compositore, mentre la sua reputazione di librettista più sicuro di Verdi non ha mai corso il pericolo di tramontare. È sepolto al Cimitero Monumentale di Milano.