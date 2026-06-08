Cobolli fallisce terribilmente a Parigi

Alexander Zverev ha finalmente conquistato il suo primo titolo Major al Roland Garros, sconfiggendo un coraggioso Flavio Cobolli in una finale di cinque set durata più di quattro ore – solo per il corpo del giovane romano che alla fine lo ha deluso.

Dopo una schiacciante vittoria per 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, Zverev ha finalmente il suo Grande Slam. Il 29enne tedesco nato ad Amburgo aveva già perso due volte la finale del Roland Garros e dell’Australian Open. Aveva subito un infortunio alla caviglia pericoloso per la carriera su questo stesso campo contro Nadal nel 2022. Domenica, i fantasmi sono stati finalmente sepolti.

Cobolli, 13esimo al mondo e appena 24esimo, ha dato il massimo in 4 ore e 16 minuti di tennis straordinario. Si è ripreso da un disastroso set di apertura recuperando due volte, spingendo Zverev al tie-break del quarto set prima che il suo corpo cedesse nel quinto, i crampi mettevano fine alla sua resistenza nel secondo game. Il pubblico, saldamente dietro l’italiano per tutto il tempo, non è riuscito a portarlo oltre il traguardo.

È il primo titolo del Grande Slam per un giocatore tedesco da quando Boris Becker vinse gli Australian Open nel 1996.

Post partita

Il trofeo è stato consegnato da Adriano Panatta, lui stesso campione del Roland Garros, 50 anni fa.

“Se qualcuno mi avesse chiesto chi meritava di più il titolo, avrei detto ‘Sascha’”, ha detto Cobolli al pubblico di Philippe-Chatrier. “Sono felice per te, ma anche triste perché ci sono andato vicino. Ora che hai realizzato il tuo sogno, lasciami vincere la prossima volta”.

Zverev è stato altrettanto generoso: “Non sono molte le persone che possono giocare una partita del genere. Spero che presto avrete tra le braccia un trofeo come questo”.

Nella conferenza stampa post partita Cobolli non si lascia abbattere. “Sono contento di come ho giocato la mia prima finale Slam. Non mi sarei mai aspettato un risultato del genere. Sono molto orgoglioso di me stesso”. Ha confermato che il suo prossimo grande obiettivo sono le ATP Finals di Torino. Con una classifica tra i primi dieci ormai assicurata e Parigi affermato come il suo Slam preferito, tornerà.

Di ritorno a Roma, il sindaco Roberto Gualtieri ha reso omaggio sui social, definendo Cobolli “un leone” che ha portato “il nome della Capitale e del Paese ad una finale storica”.

Il Roland Garros è stato grandioso per il tennis italiano con tre uomini ai quarti di finale, Errani e Vavassori hanno mantenuto il titolo nel doppio misto e Vavassori e Bolelli hanno raggiunto le semifinali di doppio maschile.