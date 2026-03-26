L’Italia inizia il Sei Nazioni con la vittoria sulla Scozia

L’Italia ha battuto la Scozia 18–15 a Roma aprendo il Campionato Sei Nazioni 2026, offrendo una prestazione disciplinata e resistente allo Stadio Olimpico.

Gli Azzurri hanno eguagliato fisicamente la Scozia fin dall’inizio e hanno mostrato un chiaro intento tattico. Gli attaccanti hanno fornito una solida piattaforma, mentre i difensori hanno utilizzato il possesso palla in modo efficiente per mantenere una pressione sostenuta sugli ospiti. L’Italia ha aperto le marcature con i rigori prima di aggiungere una meta ben lavorata che ha sottolineato il gioco di supporto.

La Scozia ha risposto con periodi di slancio offensivo, ma la struttura difensiva dell’Italia ha resistito. La partita rimane equilibrata per tutto il secondo tempo, senza che nessuna delle due squadre riesca a stabilire un chiaro controllo. L’organizzazione e il ritmo di lavoro dell’Italia si sono rivelati decisivi mentre la Scozia faticava a trasformare la pressione in punti.

Il momento decisivo è arrivato nell’ultimo quarto, quando l’Italia ha prodotto una posizione difensiva cruciale vicino alla propria linea di meta. Quell’intervento ha mantenuto un vantaggio limitato e ha dato il tono a una fase finale tesa, che i padroni di casa hanno gestito con compostezza e controllo.

L’allenatore Kieran Crowley ha elogiato la mentalità dei suoi giocatori dopo la partita, sottolineando la loro convinzione e lo sforzo collettivo. La vittoria è simile a quella dell’Italia sulla Scozia nel Sei Nazioni 2024.