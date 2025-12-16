L’Italia prende di mira le regioni meno conosciute per alleviare il turismo eccessivo

L’ente nazionale italiano per il turismo prevede di indirizzare i visitatori verso regioni meno conosciute per alleviare la pressione del turismo eccessivo.

La presidente dell’ENIT Alessandra Priente ha affermato che la strategia inizierà con un forte focus sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. I Giochi si svolgeranno nel febbraio 2026 a Milano in Lombardia e Cortina d’Ampezzo in Veneto. Le due località si trovano a 420 chilometri di distanza ma mostrano esperienze diverse.

Questi spaziano dalla moda e dall’arte all’escursionismo e allo sci. L’ENIT li vede come porte d’accesso per viaggi regionali più ampi.

“Entrambe le regioni stanno lavorando duramente per incoraggiare i visitatori a esplorare le aree circostanti”, ha affermato Priente.

Ha parlato all’ILTM Cannes all’inizio di questo mese.

“I grandi eventi creano davvero un’eredità su cui dobbiamo capitalizzare”, ha aggiunto.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale ‘Destinazioni Luminose 2026’. Il suo obiettivo è attirare visitatori verso quello che l’Enit definisce “il 99% dell’Italia ancora da scoprire”. Le regioni interessate sono Puglia, Basilicata, Marche, Abruzzo e Sardegna.

L’Italia è la prima destinazione per i viaggiatori di lusso

I commenti di Priente arrivano mentre l’Italia rimane la principale destinazione mondiale per i viaggiatori di lusso.

Virtuoso ha classificato l’Italia al primo posto nel Luxe 2026.

Negli ultimi dieci anni l’Italia ha registrato un aumento dei pernottamenti del 17%. Priente ha affermato che ciò dimostra una crescita costante nel segmento dei viaggi di lusso. Ha detto che l’Italia rappresenta ancora il fulcro dei viaggi di lusso. Ciò include tradizioni familiari, ospitalità su misura ed esperienze personalizzate.

Anche Roma sta vivendo un risveglio dell’ospitalità. È prevista l’apertura di sei nuovi hotel a cinque stelle. Tra questi c’è Mandarin Oriental, previsto per il 2026. Four Seasons sta inoltre sviluppando una proprietà vicino alla Città del Vaticano.

Oltre la metà degli arrivi in ​​Italia provengono ora da visitatori stranieri. La maggior parte viaggia dagli Stati Uniti.

Concentrarsi per andare oltre gli hotspot del turismo

L’ENIT mira a incoraggiare i viaggiatori a sperimentare la vita italiana di tutti i giorni. Priente ha affermato che l’attenzione deve spostarsi oltre i tradizionali hotspot verso regioni meno conosciute.

“Siamo grati a Venezia, Firenze, Milano, Napoli, Capri”, ha detto. “Il nostro compito ora è trasformare l’Italia meno conosciuta in una destinazione più grande”.

Ha rifiutato i collegamenti tra turismo di lusso e turismo eccessivo. “C’è un turismo mal distribuito e un turismo mal gestito”, ha detto. Ha aggiunto che il turismo di lusso non è la causa del problema.

L’ENIT collaborerà anche con altre destinazioni del Mediterraneo. L’obiettivo è attrarre congiuntamente viaggiatori di fascia alta nella regione.