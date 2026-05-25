L’Orient Express rilancia la leggendaria tratta Roma-Istanbul

A più di 140 anni dal primo arrivo dell’Orient Express a Costantinopoli, il treno di lusso più celebre d’Italia si prepara a ripercorrere lo storico passaggio. I viaggiatori possono aspettarsi una cena stellata Michelin, interni ispirati agli anni ’60 e un prezzo iniziale di € 20.000 a persona sulla rotta Roma-Istanbul.

La Dolce Vita Orient Express si prepara a lanciare la sua rotta inaugurale Roma-Istanbul il 22 ottobre 2026, reintroducendo uno dei viaggi più iconici nella storia dei viaggi in treno. Traendo ispirazione dal primissimo servizio dell’Orient Express, che arrivò a Costantinopoli nel 1883, l’itinerario è stato commercializzato come la massima interpretazione moderna del “viaggio più leggendario di tutti i tempi”.

Il nuovo viaggio di sola andata di cinque giorni e quattro notti segna la prima tratta internazionale per il nuovissimo treno di lusso italiano e reinterpreta lo storico passaggio ferroviario come un’esperienza di viaggio lenta, posizionando il viaggio stesso – piuttosto che le destinazioni – come il nucleo del prodotto.

Il percorso

Partendo la sera dalla stazione Ostiense di Roma, il secondo giorno il treno fa scalo a Venezia. Lì i passeggeri arrivano con un taxi acqueo privato e possono scegliere tra escursioni curate, tra cui una passeggiata nella Venezia di Casanova, un tour privato in barca della laguna e delle sue isole o una visita esclusiva alla vetreria Orsoni Venezia 1888, l’ultima fornace di mosaico attiva del suo genere in città. Il treno prosegue verso est fino a Budapest. Nella capitale dell’Ungheria, le esperienze curate includono una visita alla Sala di Santo Stefano, recentemente restaurata, e un pranzo gourmet in un ristorante storico.

Il quarto giorno, il treno si snoda attraverso i Carpazi e si ferma a Brașov, in Romania, con le sue strade medievali e le piazze acciottolate, seguito da Sinaia, sede del castello neorinascimentale di Peles. Un’escursione “Dracula Affair” al Castello di Bran è tra le esperienze offerte. Il quinto e ultimo giorno, il treno arriva a Istanbul, una città di cupole, minareti e strade vivaci.

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Il capolinea di Istanbul porta le proprie associazioni letterarie. Fu nel vicino Pera Palace Hotel che Agatha Christie scrisse Assassinio sull’Orient Express. La storica stazione Sirkeci, l’originale capolinea dell’Orient Express, è attualmente in fase di restauro, con la possibilità che possa essere pronta a ricevere nuovamente i passeggeri entro l’autunno.

Progettazione ed esperienza a bordo

Il treno ospita solo 62 passeggeri alla volta, creando un’atmosfera più intima rispetto ai servizi ferroviari più grandi. Gli interni sono stati progettati da Dimorestudio con sede a Milano e presentano colori vivaci, mobili di ispirazione vintage e materiali lussuosi tratti dall’estetica italiana degli anni ’60. Le 31 cabine includono 18 suite, 12 cabine deluxe e la singolare Suite La Dolce Vita.

La direzione culinaria è nelle mani di Heinz Beck, lo chef tre stelle Michelin il cui ristorante di punta, La Pergola, è una delle destinazioni gastronomiche più celebri di Roma. I menu di Beck si basano su prodotti stagionali mediterranei, serviti in una carrozza ristorante dedicata con pianoforte dal vivo e spettacoli vocali ogni sera nella carrozza bar. I menù si evolvono seguendo il paesaggio che scorre, così che ogni cena diventa un’altra tappa del viaggio.

I biglietti partono da € 20.000 a persona.

Il revival della Dolce Vita Orient Express

La Dolce Vita Orient Express opera rotte nazionali italiane e brevi internazionali dal 2023, quando Arsenale ha introdotto itinerari che collegano Roma con la Sicilia, le Dolomiti e altre destinazioni. La rotta Roma-Istanbul fa parte di un più ampio rinascimento del marchio Orient Express, che comprende anche l’apertura dell’Orient Express La Minerva a Roma nel 2025, dell’Orient Express Venezia nel 2026, del prossimo yacht a vela Orient Express Corinthian e del ritorno dello storico treno Orient Express stesso.

Prenotazioni e ulteriori informazioni sono disponibili su orient-express.com.