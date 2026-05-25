L’Orient Express rilancia la leggendaria tratta Roma-Istanbul

A più di 140 anni dal primo arrivo dell’Orient Express a Costantinopoli, il treno di lusso più celebre d’Italia si prepara a ripercorrere lo storico passaggio. I viaggiatori possono aspettarsi una cena stellata Michelin, interni ispirati agli anni ’60 e un prezzo iniziale di € 20.000 a persona sulla rotta Roma-Istanbul.
La Dolce Vita Orient Express si prepara a lanciare la sua rotta inaugurale Roma-Istanbul il 22 ottobre 2026, reintroducendo uno dei viaggi più iconici nella storia dei viaggi in treno. Traendo ispirazione dal primissimo servizio dell’Orient Express, che arrivò a Costantinopoli nel 1883, l’itinerario è stato commercializzato come la massima interpretazione moderna del “viaggio più leggendario di tutti i tempi”.
Il nuovo viaggio di sola andata di cinque giorni e quattro notti segna la prima tratta internazionale per il nuovissimo treno di lusso italiano e reinterpreta lo storico passaggio ferroviario come un’esperienza di viaggio lenta, posizionando il viaggio stesso – piuttosto che le destinazioni – come il nucleo del prodotto.
Il percorso
Partendo la sera dalla stazione Ostiense di Roma, il secondo giorno il treno fa scalo a Venezia. Lì i passeggeri arrivano con un taxi acqueo privato e possono scegliere tra escursioni curate, tra cui una passeggiata nella Venezia di Casanova, un tour privato in barca della laguna e delle sue isole o una visita esclusiva alla vetreria Orsoni Venezia 1888, l’ultima fornace di mosaico attiva del suo genere in città. Il treno prosegue verso est fino a Budapest. Nella capitale dell’Ungheria, le esperienze curate includono una visita alla Sala di Santo Stefano, recentemente restaurata, e un pranzo gourmet in un ristorante storico.
Il quarto giorno, il treno si snoda attraverso i Carpazi e si ferma a Brașov, in Romania, con le sue strade medievali e le piazze acciottolate, seguito da Sinaia, sede del castello neorinascimentale di Peles. Un’escursione “Dracula Affair” al Castello di Bran è tra le esperienze offerte. Il quinto e ultimo giorno, il treno arriva a Istanbul, una città di cupole, minareti e strade vivaci.
Il capolinea di Istanbul porta le proprie associazioni letterarie. Fu nel vicino Pera Palace Hotel che Agatha Christie scrisse Assassinio sull’Orient Express. La storica stazione Sirkeci, l’originale capolinea dell’Orient Express, è attualmente in fase di restauro, con la possibilità che possa essere pronta a ricevere nuovamente i passeggeri entro l’autunno.
Progettazione ed esperienza a bordo
Il treno ospita solo 62 passeggeri alla volta, creando un’atmosfera più intima rispetto ai servizi ferroviari più grandi. Gli interni sono stati progettati da Dimorestudio con sede a Milano e presentano colori vivaci, mobili di ispirazione vintage e materiali lussuosi tratti dall’estetica italiana degli anni ’60. Le 31 cabine includono 18 suite, 12 cabine deluxe e la singolare Suite La Dolce Vita.
La direzione culinaria è nelle mani di Heinz Beck, lo chef tre stelle Michelin il cui ristorante di punta, La Pergola, è una delle destinazioni gastronomiche più celebri di Roma. I menu di Beck si basano su prodotti stagionali mediterranei, serviti in una carrozza ristorante dedicata con pianoforte dal vivo e spettacoli vocali ogni sera nella carrozza bar. I menù si evolvono seguendo il paesaggio che scorre, così che ogni cena diventa un’altra tappa del viaggio.
I biglietti partono da € 20.000 a persona.
Il revival della Dolce Vita Orient Express
La Dolce Vita Orient Express opera rotte nazionali italiane e brevi internazionali dal 2023, quando Arsenale ha introdotto itinerari che collegano Roma con la Sicilia, le Dolomiti e altre destinazioni. La rotta Roma-Istanbul fa parte di un più ampio rinascimento del marchio Orient Express, che comprende anche l’apertura dell’Orient Express La Minerva a Roma nel 2025, dell’Orient Express Venezia nel 2026, del prossimo yacht a vela Orient Express Corinthian e del ritorno dello storico treno Orient Express stesso.
Prenotazioni e ulteriori informazioni sono disponibili su orient-express.com.